Bohatá podnikateľka zverejnila zoznam darčekov jej 9-ročnej dcéry: Z tohto sa budete chytať za hlavu!

Všetci rodičia chcú svojim deťom splniť všetko, čo im na očiach vidia. V prípade tejto rodiny to je ale ťažšie, než by sa mohlo zdať.

Ako uvádza The Mirror, austrálska podnikateľka Roxy Jacenko je známa tým, že na svoje deti aj celkový životný štýl utráca nemalé množstvo peňazí. Najnovšie prekvapila svojich sledujúcich zverejnením zoznamu prianí 9-ročnej dcérky Pixie k jej blížiacim sa 10. narodeninám. Malé dievčatko sa vo vymýšľaní darčekov, zdá sa, utrhlo z reťaze, keďže na papieri sa nachádza celkovo 32 vecí, z ktorých nie všetky sú zrovna vhodné pre deti.

Okrem adekvátnych darčekov ako napríklad sliz, maľovanka a nové perá sa na úsmevnom zozname nachádzajú aj položky ako make-up, výrobky na starostlivosť o pleť, druhý piercing či profesionálne bielenie zubov. Fotografiu celého zoznamu prianí jej dcéry zdieľala Roxy na sociálnej sieti Instagram, kde sa so sledujúcimi často delí o zábery zo svojho prepychového života, ktorý si žije spoločne s manželom Oliverom Curtisom.

Ľudia v komentároch neskrývali svoj údiv a do debaty pridali zopár trefných poznámok.napísal jeden. „Bielenie zubov a starostlivosť o pleť! Môj Bože! Aspoň je na dobrej ceste, aby sa o seba starala a nebude ľutovať, že to nespravila skôr, keď bude mať 40,“ stálo v ďalšom z komentárov.

Keďže z príspevkov Roxy je zrejmé, že na svojich deťoch nešetrí, Pixie má u mamy veľkú šancu získať to, čo si zaumieni. 40-ročná podnikateľka sa pred časom pochválila, že pre Pixie a jej malého brata Huntera kúpila nové auto v hodnote približne 46-tisíc britských libier (viac ako 53-tisíc eur). Samozrejme, obaja sú príliš malí na to, aby vozidlo viedli, preto je auto určené zatiaľ čisto len na ich bezpečný prevoz do školy a zo školy a na akékoľvek iné vzdialenosti, ktoré musia prejsť.