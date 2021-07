Príbeh ako z romantického filmu, ryšavke sa zapáčil v autobuse muž: Napísala odkaz a azoznamke, dopadlo to lepšie než čakala

Príbeh, ktorý roztápa srdcia. V autobuse medzi nimi preskočila iskra, hneď dvakrát, no ani jeden sa neodhodlal k činu.

Láska si vždy nájde cestu. Dôkazom toho je aj rozprávanie Seattle Sims (24). Na sociálnej sieti TikTok sa podelila o to, ako vypátrala muža, ktorý jej padol do oka.

Na začiatku videa dizajnérka prezradila, že mladík ju zaujal v hromadnej doprave dvakrát. Rozhodla sa preto konať. Vytvorila si účet na zoznamke Tinder a skúsila šťastie. "Nadviazala som očný kontakt a usmiala sa na chlapíka v autobuse 70 v novembri 2019 a znova v januári 2020,“napísala vo svojom profile. Neznámemu nechala odkaz." Ak toto čítač, klikni na tlačidlo super lajk."

Na mladú ženu sa usmialo šťastie a naozaj sa jej ozval. "„Dobre, mohlo by to byť trápne ... ale nehovorila si vo svojom profile o mne?" napísal jej mladík menom Greg. Dodal, že ani on nemohol v autobuse prehliadnuť super rozkošnú ryšavku s krúžkom v nose. Dvojica si vyrazila na rande a vypálilo to úžasne. Seattle odhalila v ďalšom príspevku, že ich prvé rande trvalo 11 hodín, druhé 9 a tretie opäť 11 hodín.

Video s romantickou príhodou bolo prehraté viac ako 359 000-krát a získalo 64 000 lajkov. "Och, môj Bôže, urobte film," napísala jedna komentujúca. „Najlepší vzťahový príbeh, aký som v živote počul,“pridal sa ďalší.