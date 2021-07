Táto žena vyzerá dokonale, ale... Pravda o modelke vás absolútne zarazí

Krása nepozná hranice, ani tie vekové. Časopis Sport Illustrated (SI) Swimsuit má svoju najstaršiu modelku. Kathy Jacobs (57) z Texasu je hrdou bikini modelkou.

Ako informuje New York Post, 57-ročná vydatá žena a zároveň mamička je súčasťou edície plaviek SI 2021. Stala sa tak najstaršou ženou, ktorá sa dostala na výslnie v dlhoročnej histórii vydávania časopisu. "V tomto okamihu som bližšie k 60 rokom, ako k 50 rokom. Takže byť v časopise Sports Illustrated Swimsuit, aby som reprezentovala dámy v mojom veku, je ten najlepší pocit na svete," povedala Kathy.

Žena v pokročilom veku si to však tvrdo vydrela. Nebála sa predviesť na castingu a motyka vystrelila! Na sociálnej sieti musela uverejniť svoju videovizitku a vysvetliť, prečo by sa práve ona mala stať bikini modelkou. V tejto brandži sa snažila presadiť takmer 40 rokov. Keď vyšla na mólo, bol to neopísateľný pocit a v tej chvíli pociťovala najmä vďačnosť. Nerobilo jej problém ani to, že každá iná modelka mala približne 24 rokov, presne ako jej dcéra. "Povedala som si - kašľať na to. Budem moje najväčšie, najhoršie a najodvážnejšie ja," uviedla Kathy. "Snažím sa dostať do modelingového priemyslu už asi 37 rokov. Do New Yorku som sa presťahovala, keď som mala 19 rokov a pracoval som s modelmi Ford," dodala.

Odvtedy zažila zopár malých úspechov, najmä keď sa ocitla na titulke časopisu Woman’s World Magazine z roku 1989. Ale nikdy neprežila veľkú kariéru modelky. Akokoľvek sa snažila, nepodarilo sa jej presadiť a pracovala na mnohých miestach s minimálnou mzdou. Hoci priestriedala viacero robôt, nikdy sa nevzdala svojho sna. "Vyrastala som s bratom, ktorý nevedel chodiť. A vedomie, že jeho najväčším snom bolo iba vedieť chodiť, ma inšpirovalo k tomu, aby som kráčal ďalej [smerom k môjmu snu]," povedala.

Nedovolila, aby ju zastavili zdravotné problémy. Lekári jej zistili, že má predispozíciu na cukrovku a vysoký cholesterol. Kathy si ihneď upravila stravu a 4-5x do týždňa si dá poriadne do tela. Neje žiadny cukor, chleba, škrob a mäso, s výnimkou rýb. Nejde jej o to, aby vyzerala čo najmladšie. Chce len byť tou najlepšou verziou samej seba.

Kathy okrem toho vyzýva, aby sa tiež iné celosvetové módne značky zameriavali na netradičné modelky. 57-ročná žena pracuje aj na vlastnej pleťovej kozmetike. "Dajte do svojich reklám a na mólo dámy nad 50, 60 a 70 rokov. Mali by nás oceniť významné značky, pretože sme demograficky s najvyšším disponibilným príjmom," povedala. "Ukážte týmto dámam lásku," uzavrela.