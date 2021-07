Rozkázali počasiu! V Dubaji vyvolávajú dážď dronmi: Nezvyklý pohľad v púštnej krajine

Rozkážeme vetru, dažďu! Toto heslo sa razilo už za socializmu u nás, no do reality ho pretavili až v Dubaji.

Treba sa schladiť? Žiadny problém! Pomocou dronov si tam vytvorili dážď. Horúčavy dosahujúce až 50 stupňov Celzia sú veľa aj na púštne Spojené arabské emiráty. Investovali preto 12,5 milióna eur do projektu na vytváranie dažďa, s ktorým im pomáha univerzita v anglickom Readingu.

V Emirátoch ročne naprší iba 8 cm dažďovej vody, no podľa profesora Maartena Ambauma majú oblakov dostatok. Na to, aby z nich pršalo viac, potrebujú iba podnet. Na to slúžia drony, ktoré do oblakov vypúšťajú elektrické výboje. Vďaka tomu sa v mrakoch spájajú malé kvapôčky vody do väčších, a to vyvolá dážď.

Ako dôkaz zverejnilo Národné stredisko Spojených arabských emirátov pre meteorológiu video monzúnového dažďa, ktorý sa im podarilo vytvoriť. Silný lejak pokrýval cesty vrstvou vody, čo je v púštnej krajine nezvyklý pohľad.

Ako to funguje

1. Operátor na zemi navádza drony tak, aby leteli do oblakov.

2. Drony sú vybavené špeciálnymi senzormi a prístrojmi na vypúšťanie elektrických výbojov do mrakov.

3. Elektrické výboje v mrakoch umožnia kvapkám, aby sa spájali do väčších a tie potom padajú na zem ako zrážky.