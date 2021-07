Mamičke († 35) kvôli pandémii zrušili termín u kardiológa: Tragický koniec pred očami vlastných detí!

Tragická smrť pred očami vlastných synov! 35-ročná Gemma O'Shea, ktorá chodila na pravidelné ročné kontroly ku kardiológovi, zomrela na náhlu zástavu srdca.

Ako informuje portál mirror.co.uk, mladá mamička, ktorá trpela srdcovým ochorením s názvom mitrálna regurgitácia, zomrela 11. mája. Posledné prehliadky, ktoré mala absolvovať, jej kvôli pandémii koronavírusu presunuli na iný termín. Pre manžela Leeho je jej náhly skon o to bolestivejší, že v poslednom čase sa jemu aj rodine zdala byť „najsilnejšia, aká kedy bola.“

Lee, ktorý bol spolu s Gemmou 14 rokov, z toho päť boli manželmi, opísal svoju lásku ako fantastickú mamu. Dvojica vychovávala dvoch synov – trojročného Finleyho a osemročného Masona.

Užialený manžel opísal aj desivé posledné momenty pred smrťou svojej drahej polovičky. Rodina bola na návšteve u Leeovej matky, keď sa zrazu mladá mamička na záhrade pred domom zrútila k zemi. Hoci Lee okamžite vykonal resuscitáciu, jeho manželku sa už, bohužiaľ, zachrániť nepodarilo.

„Zbadal som ju ležať na zemi. Vedel som, že je to zástava srdca. Chvíľu trvalo, kým prišla sanitka, ja som sa ju zatiaľ pokúšal oživiť, no bohužiaľ, zomrela. Chlapci to všetko videli, pretože stáli vedľa nás,“ uviedol zronený manžel, podľa ktorého vyzerala byť Gemma, ktorá žila so srdcovým ochorením roky, navonok v poriadku a zdravá.