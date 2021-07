Mama zúri kvôli škaredému zraneniu dcérky, na toto veľký pozor: Následky jej zostanú po zvyšok života!

Malá Ruby Duffy (3) prišla k nepríjemnému zraneniu, keď bola na návšteve u starej mamy v škótskom meste Dundee.

Na tráve pri pláži sa rozhodla zbierať kvetinky, keď sa dotkla rastliny menom boľševník obrovský. Ten produkuje toxickú šťavu, ktorá v kombinácii so slnečným žiarením spôsobuje na koži popáleniny. Ruby s ňou prišla do kontaktu a jej pravá ruka je teraz pokrytá bolestivými pľuzgiermi. Podľa doktorov bude trvať mesiace, kým sa úplne zahoja, a následky dokonca budú trvalé – jej ruka bude citlivá na UV žiarenie po zvyšok života.

Mama Caitlin Duffy sa hnevá, ako môže byť nebezpečná rastlina, ktorá môže vyrásť do výšky 3 metre, takto voľne prístupná na pláži. Kontaktovala miestnu samosprávu a verí, že oblasť od boľševníka vyčistí. ,,Nemyslím si, že by mal byť na verejnom mieste alebo niekde, kde má k nemu dieťa ľahký prístup. Ak sa chce dieťa niečoho dotknúť, ťažko mu v tom zabránite,“ cituje ju The Sun.

Mestská rada vzala mamičkine varovania na vedomie, oblasť chcú vyčistiť a varovať miestnych. Caitlin dúfa, že Ruby nebude už dlho trpieť. ,,Bežné denné aktivity jej spôsobujú problémy, dúfam, že sa jej polepší. Aj keď je zranenie škaredé, myslím si, že mala šťastie. Predstavte si, čo by bolo, keby sa rastlina dotkla jej tváre,“ zamýšľa sa.“ ,,Pokožka jej ruky bude už navždy citlivá na slnko, povedali nám lekári. A bolieť a svrbieť ju bude teraz asi ešte štyri mesiace,“ hovorí mama.