Mamičke v 9. mesiaci nechceli veriť, že je tehotná: Z toho, čo nastalo potom, boli prekvapení všetci

Nechceli jej veriť! 5-násobná mamička Becca sa stala na sociálnej sieti TikTok virálnou po tom, ako v 9. mesiaci tehotenstva ukázala svoje bruško.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informuje portál thesun.co.uk,Na videu sa predviedla spredu, zozadu či zboku, no zmätení diváci jednoducho nechápali. O to väčšie bolo pre nich prekvapenie, keď Becca porodila dvojičky.Na nemocničnom lôžku pridala fotku so svojimi ratolesťami.

„Takže ... kto je pripravený na aktualizáciu? Pre tých z vás, ktorí sledujete moje novinky o tehotenstve s malým bruškom, mám pre vás príbeh z 35. týždňa! Myslím, že dokážem skrývať deti veľmi dobre,“ zavtipkovala čerstvá mamička. Používatelia TikToku zostali doslova v úžase. „Kde si skryla druhé dieťa, v nohe?“ komentoval jeden z nich. „Môžete mi vysvetliť, ako sa tam dokázali ukrývať dve deti,“ napísal iný.

Becca však o tom, že čaká dvojičky vedela, len si túto správu chcela nechať pre seba a svojho manžela. Chceli totiž všetkých ostatných milo prekvapiť. „Pred ôsmimi mesiacmi sme zistili, že naše štvrté dieťatko sú vlastne dve deti. A nielen dvojčatá, ale aj rovnaké dvojčatá!“ dodala šťastná 5-násobná mamička.