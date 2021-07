Smutné výročie: Od hrozného besnenia Andersa Breivika v Nórsku uplynulo 10 rokov

Bol to najhorší útok jednotlivca v dejinách Nórska.

Celú krajinu i svet šokoval pravicový extrémista Anders Behring Breivik, ktorý najskôr odpálil v Osle podomácky zhotovenú bombu a vzápätí na neďalekom ostrove Utöya spustil streľbu na účastníkov letného tábora mládežníckeho krídla ľavicovej Strany práce.Od týchto tragických udalostí uplynie dnes (22. júla) desať rokov.

Atentátnik Anders Behring Breivik, ktorý bol napojený na extrémnu pravicu, pripravoval svoj šialený čin minimálne rok o pol dopredu, čo potvrdil aj dokument, ktorý zverejnil s názvom "2083 - Európska deklarácia nezávislosti". Navyše, na sociálnych sieťach neskrýval svoje nacionalistické názory a ostro kritizoval spolunažívanie ľudí z rôzneho kultúrneho prostredia.

Apokalypsu začala mohutná explózia v osloskej vládnej štvrti, ku ktorej došlo v piatok 22. júla 2011 popoludní okolo 15.30 h. Anders Breivik odpálil dodávku naplnenú podomácky vyrobenými trhavinami. Výbuch budovy poškodil a zabil osem ľudí; desiatky ďalších utrpeli zranenia. Na autobus plný ľudí zaútočili teroristi: Tragická havária v Pakistane si vyžiadala 13 obetí

Z centra metropoly sa presunul na takmer 40 kilometrov vzdialený ostrov Utöya. Približne 600 mladých ľudí z mládežníckeho krídla Strany práce sa na ňom zišlo v letnom tábore. Tridsaťdvaročný atentátnik, prezlečený za policajta, spustil vzápätí po príchode na ostrov streľbu. Vypálil 186 rán. Kto sa neskryl, nemal šancu prežiť; strieľal aj na tých, ktorí sa vrhali do vody, aby preplávali na asi kilometer vzdialenú pevninu. Jeho besnenie na ostrove si vyžiadalo 69 obetí, dve najmladšie mali 14 rokov.

Anders Breivik sa neskôr bez odporu vzdal polícii, pričom mal pri sebe dve zbrane a veľké množstvo munície. Podľa vlastných slov na mládež strieľal so zámerom potrestať stranu za to, že nezastavila multikulturalizmus a prílev moslimských imigrantov do Nórska.