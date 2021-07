Z obéznej ženy za 15 mesiacov anorektička: Natalie pomohla s poruchami príjmu potravy pandémia

Natalie mala celý život problém s váhou, ktorá jej neustále kolísala. Buď bola obézna, alebo sa vyhladovala na kosť a kožu.

Ako píše denník Daily Mail, Natalie Bradley od svojich 13 rokov trpela poruchami príjmu potravy a keď mala 16 rokov, vážila iba 38 kilogramov. Po strednej nastúpila na vysokú školu, ale keďže trávila každú chvíľu v nemocnici, musela z nej odísť. „V 16 rokoch som vážila tak málo, že som bola často celé mesiace pripútaná k posteli a tvorili sa mi boľavé miesta,“ uviedla. Keď bola staršia, začala zase priberať, až kým sa nedostala na druhú stranu extrému a jej váha sa navýšila na neuveriteľných 120 kilogramov.

Keďže s nadváhou spokojná rozhodne nebola, postupne začala jesť zdravšie a pravidelne cvičiť. Aj toto sa jej však vymklo spod kontroly a chudnutím začala byť viac ako posadnutá. „Za 15 mesiacov som prešla zo 120 kilogramov na iba 47 kilogramov. Jedinou vecou, ktorú by som vypila, bola diétna cola. Chodila som do posilňovne dvakrát denne a každý deň som prehltla celú škatuľu preháňadiel. Spôsobovalo to, že som kolabovala, ale nemohla som si pomôcť – no vedela som, že ak budem pokračovať, môžem zomrieť,“ zverila sa Natalie.

Bola v takom zlom stave, že sa nedokázala poriadne ani udržať na vlastných nohách, preto ju znova prijali do nemocnice.uviedla. Natalie verí, že práve momentálna koronavírusová pandémia a s ňou spojený lockdown jej pomohli vo vyliečení, keďže ju to prinútilo spomaliť a nemala možnosť chodiť ani len do fitnescentra.

Veľkou oporou bol pre ňu aj jej psík Ollie, o ktorého sa musela neustále starať a udržiaval ju aspoň v čiastočnom pohybe. Teraz váži 76 kilogramov a snaží sa nadobro uzdraviť. „Roky som zápasila s duševným zdravím a v tom najhoršom momente som naozaj chcela zomrieť,“ priznala Natalie, ktorá momentálne pracuje ako dobrovoľníčka v miestnej charite pre duševné zdravie. „Chcem niečo vrátiť ľuďom, ktorí ma zachránili. Ich podpora bola na nezaplatenie,“ dodala.