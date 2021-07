Žena sa po pôrode hanbila vyjsť z domu: Aj po deviatich mesiacoch vyzerala stále ako tehotná

Za svoje bruško sa hanbila nielen pred kamarátmi, ale aj rodinou. Dnes sa na svoje telo pozerá už inak.

Ako informuje portál The Sun, 34-ročnej žene z Anglicka menom Franchesca Flack sa narodila minulý rok dcérka cisárskym rezom. Dva dni po pôrode ju počas prechádzky po záhrade, počas ktorej ledva kráčala, podpichol nevlastný otec citlivou poznámkou na jej vzhľad. Telo Franchesci sa totiž ani po narodení jej dcérky nijak výrazne nezmenilo. Doktor v nemocnici jej povedal, že má ochabnuté črevo, preto mala aj viaceré ťažkosti, no kilogramy z brucha by sa jej mali postupne stratiť.

Aj po deviatich mesiacoch po pôrode však žena vyzerala stále ako v 40. týždni tehotenstva. Pri pohľade na svoj odraz v zrkadle sa jej kotúľali po lícach slzy, keďže jediné, čo si na sebe hneď všimla, bolo vždy práve jej vyčnievajúce bruško. Trápila sa pre to tak veľmi, že pred zverejnením každej jednej fotografie na sociálne siete skúmala, či tam nevidno jej veľké brucho. Všetko len preto, aby sa vyhla nechceným komentárom od známych.

Keď sa s niekým mala osobne stretnúť, začali sa u nej prejavovať úzkosti z toho, ako vyzerá. Zakaždým si preto obliekala iba legíny s voľnými tričkami a snažila sa celý čas sťahovať hrudník.Na zmiernenie príznakov týchto ochorení začala piť veľké množstvo vody, vyberať tie správne druhy potravín a pravidelne cvičiť.

Najviac ju ubíjalo, keď sa na sociálnych sieťach porovnávala s čerstvými mamičkami, ktoré vyzerali krátko po pôrode lepšie ako ona po deviatich mesiacoch s dieťatkom. Rozhodla sa to zmeniť, a preto tieto profily prestala sledovať a začala sa zameriavať na tie, ktoré jej sebavedomie zvyšovali. Zbavila sa oblečenia, ktoré jej brucho nepríjemne sťahovalo, začala počúvať podcasty či čítať knihy a články týkajúce sa jej ochorenia. Dnes sa snaží aj ostatné ženy nabádať k tomu, aby sa namiesto trápenia a ubližovania snažili viac pochopiť ich vlastné telá.