Krutá smrť krásnej influencerky: Julia († 22) napísala na sociálnu sieť mrazivý odkaz!

Mala celý život pred sebou. Zasiahol však krutý osud.

Brazílska influencerka Julia Hennessy Cayuela († 22) si žila ako v rozprávke, mihnutím oka sa všetko rozplynulo. Mladučká kráska, ktorá sa s fanúšikmi na instagrame vždy delila o zážitky z ciest a dovoleniek, sa stala obeťou tragickej nehody. Ako informuje britský denník The Sun, Julia bola spolu so svojím manželom Danielom na výlete. Keď sa dvojica bicyklovala, došlo k tragickej zrážke.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Julia sa ťažko zranila, do nemocnice ju musel transportovať vrtuľník. Influencerka však neskôr boj o život prehrala. Jej manžel Daniel nehodu prežil, no s vážnymi zraneniami stále leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. Fanúšikovia mladej ženy v deň jej smrti húfne zdieľali Juliin posledný post na instagrame, kde pózuje so svojím manželom. Pod fotku pridala slová, ktorá teraz znejú až mrazivo. "Život je krátky, buďme blázniví. Ty, ja a Boh na cestách! Tvoje sny sú aj moje," znejú slová, ktoré napísala na sociálnu sieť naposledy.

Podľa polície dvojica v osudný deň narazila s bicyklami do nákladného auta, ktoré križovalo cestu. Vyšetrovanie nehody naďalej pokračuje.