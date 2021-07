Kuchyňu našli zaliatu krvou, po žene († 65) nebolo ani stopy: Čo objavili policajti po mesiaci, muselo otriasť aj silnými chlapmi

Prípad, pri ktorom naskakuje husia koža. Žena mala zabiť svoju mamu počas šialeného útoku, ku ktorému došlo v anglickom grófstve Shropshire 12. júna minulého roku.

Lucy Fox (39) bola obvinená z vraždy a podpaľačstva s úmyslom ohroziť život. Prokurátor Kevin Hegarty pri otvorení prípadu pripomenul, že žena si kúpila dva nože cestou do domu svojej matky Judy Fox († 65). Na súde odznelo, že žena dobodala svoju mamu, to čo spravila s jej telom naháňa hrôzu. Neskôr sa pokúsila zabiť svojho brata a pri zatknutí sa priznala k obom zločinom, píše Daily Mail.

Po požiari boli do objektu privolaní policajti, no po Judy, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, nebolo ani stopy. Sudkyňa Kristina Montgomery si vypočula, že kuchyňa bola celá zaliata krvou. Podľa vyšetrovateľov mala Lucy po krvavom čine rozštvrtiť telo svojej mamy. Polícia zistila, že žena použila maminu bankomatovú kartu, na ktorú kúpila hotové jedlo, whisky a odpadkové koše, do ktorých mala vložiť kusy jej tela.

Mužom zákona trvalo štyri týždne, kým narazili na hrozivý objav. "Policajti pátrali a prehľadali oblasť pozdĺž rieky Severn. Prvé pozostatky našli 10.júla. Hľadanie pokračovalo aj nasledujúce dni. Hlavu Judith Fox objavili v plastovom vreci, ktoré bolo ukryté v poraste. Oblasť bola podrobená veľmi starostlivému prieskumu - našli sa plecia, obe nohy, fragmenty kože a pravý prsník," povedal na súde Hegarty. Trup a ruky Judy sa stále nenašli.

Objavené pozostatky obhliadol patológ. Zistil, že vykazujú prítomnosť bodných rán. Podľa prokurátora ženu dobodala vlastná dcéra. Kvôli absencii väčšieho množstva tela však nedokázal patológ určiť príčinu smrti. Proces momentálne pokračuje, i keď sa na ňom Lucy nezúčastnila kvôli svojmu stavu.