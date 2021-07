Tínedžeri si nemohli do školy obliecť šortky: Využili medzeru v pravidlách a... učitelia boli poriadne zaskočení

Skupina študentov z anglického grófstva Cornwall, ktorí si kvôli pravidlám nesmeli počas súčasnej vlny horúčav obliecť do školy šortky, sa odhodlala k nezvyčajnému protestu - za vzdelaním vyrazili v sukniach.

Tínedžeri využili medzeru v pravidlách pre nosenie školských uniforiem, ktorá na ich strednej škole umožňuje žiakom nosiť sukne bez ohľadu na ich pohlavie, informovali britské médiá. Časť ostrovnej krajiny v súčasnosti sužuje vlna tridsaťstupňových horúčav.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pätnásťročný Adrian Copp a zhruba tucet jeho kamarátov vymenili školské nohavice za sukne, ktoré si kúpili za osem libier, aby vyjadrili svoju frustráciu zo zastaraných pravidiel o uniformách na strednej škole Poltair, napísal server The Independent.

"Nohavice sú v tejto horúčave naozaj nepohodlné," konštatoval Adrian. Reakcie v škole boli podľa neho zmiešané. "Niektorí učitelia si mysleli, že si robíme srandu. Ale boli aj takí, ktorí nám fandili," opísal. "Poslali nás preč z tried a zakázali nám spoločenské kontakty na 24 hodín. Ale nechali nás ísť, pretože nemohli nájsť nič, čo by nám prišili. Neporušili sme žiadne pravidlá," podotkol Copp.

Skupina tínedžerov chce svojim protestom dosiahnuť, aby si študenti aj študentky mohli obliekať to, v čom sa cítia pohodlne. Adriana podporuje aj jeho matka Donna. "Keď chodil na základnú školu, mohol nosiť šortky bez problémov. Ale z nejakého dôvodu to na stredných školách nie je povolené," uviedla s tým, že je na svojho syna hrdá. Ten plánuje ešte s dvoma kamarátmi vydržať a chodiť v sukni do školy do konca tohto týždňa. Škola sa zatiaľ podľa britských médií k protestu študentov nevyjadrila.