Harry zachádza stále ďalej, v kráľovskej rodine tŕpnu: Tajomstvá z paláca prezradí za 17 miliónov

Vytiahol ďalšie eso z rukáva.

Princ Harry (36) sa rozhodol, že zážitky zo svojho života v kráľovskej rodine pretaví do knihy pamätí. A hoci svoju biografiu ešte nemá dopísanú, dostal za ňu od amerického vydavateľstva zálohu 17 miliónov eur.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ak zo zlatej žily kvapká, treba do nej pichnúť, nech tečie viac. V pondelok vydavateľstvo Penguin Random House vydalo správu o pripravovanej knihe pamätí, ktorej autorom bude Harry. „Nepíšem to ako princ, ktorým som sa narodil, ale ako muž, ktorým som sa stal,“ oznámil Harry. Opísať by v nej mal vlastný pohľad na život v kráľovskej rodine a rovnako tak aj odchod z nej spolu s Meghan (39). Zároveň je vďačný za príležitosť zdieľať s čitateľmi všetko, z čoho sa v živote poučil.

Na knihe rok tajne spolupracuje s J. R. Moehringerom (56), americkým spisovateľom a novinárom oceneným Pullitzerovou cenou. Prvý náčrt rukopisu je údajne takmer hotový, kniha sa na pultoch objaví v priebehu budúceho roka. Harry už teraz údajne od vydavateľstva obdržal 17 miliónov eur. Zo ziskov z predaja si príde k ďalším nemalým peniazom, no tie dá charite. Jej vydaním však sype soľ do rán zvyšku rodiny, v ktorej dva roky panujú napäté vzťahy. O Harryho knižných plánoch nemal poňatia ani jeho otec princ Charles (72), ktorého správa mala šokovať.