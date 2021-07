Hviezdne vojny medzi miliardármi pokračujú: Jeff Bezos pokoril hneď tri vesmírne rekordy

Pred desiatimi dňami okúsil cestu do vesmíru s vlastnou raketou Richard Branson (71).

V utorok sa do vesmíru pozrel aj najbohatší muž sveta Jeff Bezos (57). Ten si na svoj plne automatizovaný let vzal aj najstaršieho a najmladšieho človeka, akí kedy leteli do vesmíru.

O jedno prvenstvo prišiel, no ďalšie tri získal. Bezos sa zúčastnil svetovo prvého suborbitálneho letu s civilnou posádkou bez pilotov. Dva rekordy získal vďaka svojim spolucestujúcicm. Ku Kármánovej hranici s ním letela legendárna pilotka Wally Funk (82). Tá sa pred šiestimi desaťročiami pripravovala na let do kozmu, no sen si splnila až teraz. Najmladším členom posádky bol syn zakladateľa investičnej skupiny Somerset Capital Partners Oliver Daemen (18).

Mladík nahradil anonymného výhercu dražby, ktorý za miesto na lodi New Shepard zaplatil 24 miliónov eur. Keďže letu sa nemohol zúčastniť, voľba padla na Olivera. Jeho otec mal kúpenú letenku na ďalší let a prepustil miesto synovi. Štvrtým členom posádky bol Jeffov brat Mark.

Raketa New Shepard vzlietla z púšte v západnom Texase o 15.15 hod. nášho času. Včerajší štart sa zhodoval s 52. výročím pristátia Apolla 11 na Mesiaci. Cieľom Bezosa bolo dosiahnuť výšku približne 106 km od Zeme, pričom Branson dosiahol iba 86 km. Vo vesmíre strávili zhruba 10 minút, pričom v ich plne automatizovanej kapsule strávili štyri minúty v beztiažovom stave.

Zem mali ako na dlani vďaka najväčším oknám vyrobeným pre kozmickú loď. Pred odletom miliardár neskrýval svoje nadšenie. „Som vzrušený. Ľudia sa ma pýtajú, či som nervózny. Skutočne nie som nervózny, som zvedavý,“ prezradil v rozhovore pre CBS News.