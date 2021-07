Sofia si prechádza peklom: Covidové prsty jej ničia život, dlhé mesiace nedokáže chodiť

Nikdy nebola pozitívne testovaná na koronavírus, avšak aj tak si kvôli nemu prešlo peklom. Len 13-ročná Sofia zo Škótska sa podelila o jej mesiace bolesti.

Ako uvádza portál Daily Mail, tínedžerka Sofia zo škótskeho Clackmannanshire dlhé mesiace bojovala so silnými bolesťami chodidiel. Prvé príznaky spozorovala v októbri 2020. COVID-19 môže vyústiť do takzvaných covidových prstov, ktoré sprevádza začervenanie až ofialovenie kože, opuch a v niektorých prípadoch sa na chodidlách objavia pľuzgiere. Príznaky sa zvyčajne objavia do týždňa po infikovaní a odznieť by mali do 14-tich dní, avšak ochorenie môže trvať podstatne dlhšie.

Keď sa u Sofii potvrdili covidové prsty, jej stav bol tak vážny, že nedokázala ísť do školy, nemohla si obuť topánky a pri dlhších prechádzkach sa musí spoľahnúť na invalidný vozík. Napriek závažnosti jej príznakov však Sofia a jej matka Gaby majú pocit, že sa ochorenie neberie vážne. „Nemyslím si, že jej na začiatku verili. Svoje dieťa poznám lepšie ako ktokoľvek iný, a tak som bola odhodlaná za ňu bojovať,“ povedala jej mama Gaby pre BBC

Sofia bola horlivá tanečnica a aktívna tínedžerka predtým, ako ju skolila choroba. „Predtým som spievala, tancovala a len pobehovala naokolo,“ povedala Sofia, ktorú v októbri zmohli covidové prsty, ktoré sa objavujú po infikovaní vírusom COVID-19. „Moje nohy opúchajú, mám na nich pľuzgiere a rýchlo menia farbu z ružovej na fialovú. Na spodku nôh sa mi tvoria pľuzgiere, takže len ťažko dokážem stáť.“ opisuje svoj stav Sofia.

Napriek tomu, že lekári sú presvedčení, že Sofia má covidové prsty, nikdy pozitívne testovaná nebola. „Všetky testy na protilátky a testy na Covid boli negatívne, ale každý si stále myslí, že mám dlhodobý koronavírus. Je to trochu strašidelné, pretože vlastne neviem, čo sa deje. Lekári mi nikdy nepovedali, ako dlho to môže trvať, takže, ak mám byť úprimná, bojím sa,“ priznala Sofia. Vyskúšali krémy, lieky a tiež steroidy, ale tínedžerke na boľavé nohy nič nezaberá.

Výskumy ukazujú, že asi u jedného z 12 ľudí s koronavírusom sa objavia nejaké kožné ťažkosti a odborníci opakovane požadujú, aby boli uznané ako oficiálny príznak. Vedci z londýnskej King's College požadovali, aby sa kožné vyrážky považovali za štvrtý kľúčový príznak COVID-19 po kašli, horúčke a strate chuti a čuchu.