Telefónne číslo prezidenta Macrona môže byť sledované: Vážne odhalenie

Telefónne čísla používané francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a vysokopostavenými členmi jeho vlády sú medzi potenciálnymi terčmi sledovacieho softvéru Pegasus. V utorok to oznámila mimovládna organizácia Forbidden Stories na základe uniknutého zoznamu telefónnych čísel. Informuje o tom agentúra AFP.

"Objavili sme tieto čísla, prirodzene sme však nemohli vykonať technickú analýzu telefónu Emmanuela Macrona" v záujme zistenia, či bol napadnutý škodlivým softvérom, spresnil šéf organizácie Laurent Richard. "V každom prípade to však dokazuje, že o to bol záujem," dodal.

"Ak sa táto skutočnosť potvrdí, je to, samozrejme, veľmi závažné," citovala agentúra AFP jedného z hovorcov Macronovho úradu.

Mimovládna organizácia Forbidden Stories so sídlom v Paríži a ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) mali spočiatku prístup k uniknutým telefónnym číslam, ktoré potom zdieľali s mediálnymi organizáciami vrátane novín The Washington Post, The Guardian a Le Monde.

Macronovo telefónne číslo bolo medzi zhruba 50 000 ďalšími, ktoré od roku 2016 identifikovali ako osoby záujmu pre klientov izraelskej spoločnosti NSO. Tá vyvinula kybernetickú špionážnu technológiu Pegasus.

Médiá s prístupom k uniknutým telefónnym číslam uviedli, že podrobnosti zverejnia v priebehu nasledujúcich dní, uzatvára AFP.