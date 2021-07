Bude Izrael očkovať aj treťou dávkou vakcíny? Dohoda s Pfizerom

Izrael uzavrel dohodu s konzorciom Pfizer-BioNTech, podľa ktorej mu okamžite dodá vakcíny proti chorobe COVID-19, ak sa Izrael rozhodne, že bude občanov očkovať aj treťou dávkou vakcíny na posilnenie imunitnej odpovede organizmu.

Ako podľa denníka The Times of Israel informoval web televízie Rešet 13, dohoda je výsledkom intenzívnych rokovaní medzi predstaviteľmi izraelského ministerstva zdravotníctva a konzorciom Pfizer-BioNTech, ako aj osobných rozhovorov medzi izraelským premiérom Naftalim Bennettom a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom.

Dosiahnutá dohoda nahradí súčasné zmluvy o dodávkach vakcín. Prvú, menšiu zásielku vakcín má Izrael prevziať začiatkom augusta a ďalšiu, väčšiu, v októbri. Minulý týždeň začal Izrael podávať posilňovacie dávky vakcíny proti covidu osobám s oslabeným imunitným systémom vrátane pacientov po transplantácii srdca, pečene a obličiek.

K tomuto kroku pristúpil aj napriek chýbajúcemu súhlasu zámorských regulačných agentúr. Predstavitelia izraelského ministerstva zdravotníctva však naznačili, že tretie dávky by sa bežnej populácii v dohľadnom čase nemali podávať. Zdôraznili, že vakcínu aj naďalej považujú za veľmi účinnú. Podľa izraelskej televízie by však v Izraeli čoskoro mohlo padnúť rozhodnutie o podaní podporných dávok vakcíny osobám starším ako 60 rokov, a to ešte pred definitívnym schválením americkým federálnym úradom pre kontrolu potravín a liečiv.

Televízia citovala nedávnu štúdiu Yaleovej univerzity, v ktorej sa konštatuje výrazné posilnenie imunity voči chorobe COVID-19 po podaní tretej dávky vakcíny. Denník The Times of Israel dodal, že Izrael má zásoby dávok vakcíny spoločnosti Pfizer do konca júla. Premiér Bennett však začiatkom júla oznámil, že sprostredkoval novú dohodu so spoločnosťou Pfizer s cieľom predpokladaného dodania vakcín do 1. augusta, čo umožní pokračovať v očkovaní detí vo veku 12 – 15 rokov.

Izraelský denník pripomenul, že existujú názory, že variant delta koronavírusu SARS-CoV-2 odoláva vakcínam úspešnejšie ako iné, doteraz detegované kmene vírusu. Údaje zverejnené začiatkom júla izraelským ministerstvom zdravotníctva naznačujú, že vakcína Pfizer má 64-percentnú účinnosť pri prevencii infekcie covidom, ale naďalej zostáva na 93 percent účinná pri prevencii hospitalizácie a rozvinutia závažných symptómov ochorenia.

Časť izraelských zdravotníkov a odborníkov tieto údaje spochybňuje, pričom upozorňujú, že treba zohľadniť, že tieto dáta sa zhromažďovali iba počas jediného mesiaca. Podľa ich názoru je vakcína Pfizer proti variantu delta účinnejšia, ako naznačujú závery ministerstva. The Times of Israel však informoval, že spoločnosť Pfizer napriek týmto dohadom citovala práve tieto údaje z Izraela, keď americký úrad pre kontrolu liečiv žiadala o povolenie pre tretiu, posilňovaciu, dávku svojej vakcíny.