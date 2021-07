Výbuch v bývalom českom výcvikovom priestore: Dvaja vojaci sa ťažko zranili

Dvaja vojaci sa ťažko zranili pri výbuchu na niekdajšej vojenskej strelnici Kolvín na pomedzí Plzenského a Stredočeského kraja. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia ČT 24.

Jedného muža prepravil do nemocnice helikoptéra, obaja zranení sú v stabilizovanom stave. Podľa polície tam zrejme explodovala munícia v súvislosti s pyrotechnickým prieskumom. Muži tam čistili dopadovú plochu. "Na mieste boli objavené dve ťažko zranené osoby. Jeden muž utrpel devastačné poranenia hornej končatiny a bol letecky transportovaný do fakultnej nemocnice v Plzni. Druhý muž utrpel popáleniny hornej časti hrudníka a ruky a bol prevezený do rovnakej nemocnice. Obaja boli pri vedomí a mimo ohrozenia života," uviedla hovorkyňa Záchrannej služby Plzenského kraja záchranárov Mária Svobodová.

Záchranári pôvodne dostali oznámenie o výbuchu a siedmich zranených, napokon však ošetrovali len dvoch mužov. Na mieste boli aj hasiči, tí už ale odišli, pretože k požiaru na mieste nedošlo, povedal hovorca hasičov Petr Poncar. Na miesto vyrazili aj policajti z mesta Rokycany. Ďalšie informácie neboli bezprostredne k dispozícii. K explózii došlo pri Dolejšom Padrťskom rybníku v Chránenej krajinnej oblasti Brdy.