Miliardár Bezos poletí do vesmíru: Jedinečná posádka, ktorá prepíše históriu

Firma Blue Origin sa v utorok zrejme zaradí medzi súkromné ​​spoločnosti schopné dopraviť do vesmíru astronautov. Tri hodiny po poludní odštartuje jej raketa New Shepard k hranici vesmíru prvýkrát s posádkou, ktorej členom bude aj majiteľ spoločnosti Jeff Bezos.

Let, ktorý by mal trvať desať až dvanásť minút, bude významný aj tým, žePriamy prenos bude možné sledovať na webe spoločnosti.

Raketa má vzlietnuť o 15:00 SELČ z kozmodrómu spoločnosti Blue Origin v púšti na západe Texasu. Podľa plánu sa od nej po necelých troch minútach odpúta modul s posádkou a sám vystúpi nad Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov, ktorá je všeobecne uznávanou hranicou medzi zemskou atmosférou a vesmírnym priestorom.

Kým nosná raketa začne klesať späť k zemi, štvorica ľudí v module si bude tri až štyri minúty užívať stav beztiaže. Raketa po svojom približne sedemminútovom lete pristane horizontálne v texaskej púšti asi dve míle od miesta štartu. Modul by potom mal na zem bezpečne dosadnúť o tri až päť minút neskôr.

Spolu s Jeffom Bezosom poletí aj jeho brat Mark. V posádke je tiež 82-ročná priekopníčka letectva Wally Funková, ktorá sa stane najstarším človekom, ktorý zavítal do vesmíru. Doterajším držiteľom rekordu bol astronaut John Glenn, ktorý v roku 1962 ako prvý Američan obletel zemeguľu a do vesmíru sa opäť pozrel v roku 1998 v 77 rokoch.Ten sa v roku 1961 dostal do vesmíru ako druhý človek po Jurijovi Gagarinovi v 25 rokoch.

Bezosa v súťaži rodiacej sa lukratívnej vesmírnej turistiky o deväť dní predstihol majiteľ konkurenčnej firmy Virgin Galactic Richard Branson. Ten sa 11. júla zúčastnil prvého - a úspešného - letu firemného raketoplánu VSS Unity k hranici vesmíru s kompletnou šesťčlennou posádkou. Bezosa to však nechalo pokojným, pretože Branson podľa neho do vesmíru nedoletel. Unity totiž vystúpal len nad 80 kilometrov a túto výšku uznávajú za hranicu vesmíru "len štyri percentá sveta", povedal šéf Blue Origin.

Ako v prípade VSS Unity, aj v prípade modulu vyneseného raketou New Shepard každopádne ide "len" o takzvané suborbitálne lety. To znamená, že nedosiahnu obežnú dráhu okolo Zeme.