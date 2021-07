Identické dvojičky ukázali svojich frajerov: Ľudia nechcú veriť vlastným očiam

Extrémne neobvyklý vzťah. Identické dvojičky sa zaľúbili do mužov, ktorí sú rovnako identickými dvojičkami. Tam unikátnosť ich vzťahov nekončí, nebudete veriť vlastným očiam.

Ako uvádza portál New York Post, dvojičky Venessa a Kerissa D’Arpinové a ich partneri bratia Lucas a Jacob Sealbyovci nielenže spolu randia, alev meste Medford v americkom štáte Oregon.Venessa a Kerissa pracujú ako trénerky a bratia sa obaja venujú športovej medicíne.

Štvorica sa netají tým, že cudzí ľudia sú z nich poriadne zmätení a keď ich uvidia všetkých spolu, majú pocit, že „vidia dvojmo“. „Príbeh o tom, ako sme sa stretli, je skutočne jeden z milióna," povedala agentúre Caters 25-ročná Venessa, ktorá tvorí pár s 29-ročným Lucasom. „Jedna z mojich klientok je zdravotná sestra a na urgentne ošetrovala Lucasa. Povedala mi, že aj on má dvojča a má pocit, že by si on a jeho brat mohli so mnou a s mojou sestrou rozumieť,“ opisuje ich začiatky Venessa, ktorá súhlasila s tým, že sa stretnú.

Stačil jediný pohľad a všetkým to bolo úplne jasné. „Naše pocity boli jednoznačné a okamžite sme sa zamilovali.spomína na ich stretnutie Venessa.

Netrvalo to ani tri mesiace a štvorica sa rozhodla ísť spolu bývať. „Samozrejme, všetci sa navzájom rozoznáme, takže nie je možné, aby sme sa vymenili,“ zavtipkovala Venessa. Aj keď sú cudzí ľudia pri pohľade na nich zmätení, štvorica tvrdí, že ich životy sú ukážkové. „Všetci sme najlepší priatelia a vychádzame spolu tak dobre. Teraz, keď žijeme spolu, sme si ešte bližší ako kedykoľvek predtým," pochválila sa.

S jednou vecou si však vôbec nie sú istí, a to je to, či by chceli dvojitú svadbu. „Koniec koncov, dve párty sú lepšie ako jedna. Takže uvidíme,“ povedala Kerissa.