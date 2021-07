Británia zverejnila nemilé správy: V nemocniciach pribúdajú pacienti s COVID-19, boli zaočkovaní?

Vallance predtým povedal, že týchto 60 percent predstavujú obyvatelia zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. Neskôr však toto vyjadrenie opravil, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News. "Opravujem štatistický údaj, ktorý som dnes 19. júla uviedol na tlačovej konferencii," napísal Vallance na Twitteri. Upozornil, že približne 60 percent ľudí hospitalizovaných s covidom v súčasnosti predstavujú nezaočkované osoby.

Correcting a statistic I gave at the press conference today, 19 July. About 60% of hospitalisations from covid are not from double vaccinated people, rather 60% of hospitalisations from covid are currently from unvaccinated people.