Obeťami špionážneho softvéru sa mali stať aktivisti, novinári aj politici: Zarážajúce odhalenie!

Ľudskoprávni aktivisti, novinári či politici sa zrejme stali obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru, ktorý izraelská firma NSO Group predávala autoritatívnym režimom po celom svete.

Vyplýva to z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50.000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom prvýkrát informovali v nedeľu neziskové organizácie a svetové médiá, píše denník The Guardian.

Spoločnosť NSO Group a jej škodlivý softvér Pegasus – schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať jeho dáta – sa dostávali na titulky novín od roku 2016, keď bola NSO obvinená, že takto napomáhala sledovať disidenta v Spojených arabských emirátoch (SAE). Nedeľňajšia správa o spomínanom zozname s desaťtisícami mobilných čísel vznikla vďaka spolupráci denníkov ako The Washington Post, The Guardian či Le Monde s ďalšími médiami a organizáciami. Ako uvádza agentúra AFP, najnovšie zistenia odhaľujú, v akej miere až mohol byť softvér Pegasus zneužívaný. Pripájate sa na verejné wifi siete? Keď si prečítate varovanie experta na kyberbezpečnosť, už to nespravíte

The Washington Post informoval, že čísla na uniknutom zozname neboli priradené ku konkrétnym osobám či subjektom. Ďalšie médiá podieľajúce sa na tejto investigatíve však dokázali pomocou mobilných čísel identifikovať viac ako 1000 ľudí vo vyše 50 krajinách. Je medzi nimi 189 novinárov z médií ako Agence France-Presse (AFP), The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, El País, Associated Press (AP), Le Monde, Bloomberg, The Economist či Reuters. Medzi touto zhruba tisíckou ľudí sa nachádza aj niekoľko členov arabských kráľovských rodín, 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych úradníkov vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.