Život po ničivom tornáde na Morave: Srdcervúce príbehy ľudí 3 týždne po apokalypse, bezútešná situácia!

Stále sa boja, čo bude ďalej! Tri týždne po ničivom tornáde, ktoré sa prehnalo južnou Moravou, majú miestni obyvatelia stále obavy a slzy v očiach.

Hoci sa im neuveriteľne rýchlym tempom podarilo poupratovať všetok neporiadok, mnohí sú psychicky na dne, pretože prišli úplne o všetko. Domy, ktoré roky budovali, boli odsúdené na demoláciu, ich majitelia si však kladú otázku, kde sú peniaze, ktoré im posielali ľudia z celého sveta. Zatiaľ totiž dostali len minimálne sumy, z ktorých ledva urobili základné veci.

Dcéry nám založili zbierku

Manželia Michaela (50) a Pavel (53), Mikulčice (okr. Hodonín)

Manželia Houžvovci stále len veľmi ťažko spomínajú na osudné okamihy ničivého tornáda. To im zobralo úplne všetko, čo mali. Roky budovali svoj dom v Mikulčiciach a všetky úspory, ktoré mali, vrazili práve do svojej nehnuteľnosti. Ničivá apokalypsa však brala bez zľutovania všetko.

„Mali sme len veľké šťastie, že sme to prežili,“ spomínajú si spoločne. Práve Pavel bol vonku, keď sa blížil smrteľný vír. Utekal sa rýchlo schovať, no keď videl, ako im tornádo berie celé poschodie, zhrozil sa a bál sa o svoju milovanú manželku.

„Tá si, našťastie, ľahla do spodnej izby. Ak by spala hore, neviem si ani len predstaviť, čo by nastalo,“ hovorí o strašných okamihoch života Pavel. Manželom veľmi pomáhajú ich dve dcérky, ktoré rodičom urobili aj zbierku. „Oni tam plánovali dožiť, chceli si to užívať - a dnes nemajú nič,“ povedala pre Nový Čas statočná dcéra Bára (28), ktorá, našťastie, aj so svojou sestrou boli počas tornáda v Brne. Strach, ktorý mali o rodičov, bol však neopísateľný.

„Tá bezmocnosť, keď som sa im nevedela dovolať, bola strašná,“ dodáva. Dnes, po troch týždňoch, nemajú manželia vôbec nič. Práve oni mali na fasáde veľké X, ktorým sa označovali domy, ktoré mali zbúrať.

„Celý dom musel ísť dolu kvôli statike. Takže rodičia teraz nemajú nič a bývajú v Hodoníne. Ani nevieme, čo bude ďalej. Máme urobenú zbierku a veríme, že ľudia nám pomôžu,“ hovorí Bára. Rodina zatiaľ vyzbierala 400-tisíc českých korún, za čo si, žiaľ, nový dom nepostavia.