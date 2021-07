Tokio ponúkne najčudnejšiu olympiádu: 11-tisíc športovcov zaplatí za pandémiu nepríjemnú daň

Po Paříži, Londýne, Los Angeles a Aténach sa Tokio stane piatym mestom, ktoré usporiada druhý raz letné olympijské hry.

Do japonskej metropoly sa najväčší športový sviatok roka, ktorý vlani padol za obeť pandémii koronavírusu, vráti po 57 rokoch. Na mamuťom podujatí plnom obmedzení a sprísnených opatrení sa od 23. júla do 8. augusta predstaví viac ako 11-tisíc športovcov z viac ako dvoch stoviek krajín. Medzi nimi aj slovenská výprava so 41 pretekármi, ktorí vedia, že tentoraz to bude na olympijských športoviskách niečo celkom iné.

Koronavírus ako jediný okrem dvoch svetových vojen narušil pravidelný štvorročný cyklus, na ktorý sú všetky športy zvyknuté. Či sa to niekomu páči, alebo nie: absolútna väčšina športovcov považuje olympiádu za vrchol svojej kariéry. Platí to aj pre tých, ktorí sa predstavili na prvej olympiáde v Tokiu, ako aj pre tých, ktorí sa na štart postavia na tejto, ktorej nik inak nepovie, len: odložená.

Sterilné Hry

To, čo na olympijských hrách každé štyri roky už jeden a štvrť storočia očarúva prakticky celý (nielen športový) svet, bude tentoraz chýbať. Pandémia ochorenia COVID-19 a ňou vyvolané protiopatrenia oberú tieto hry o jedinečnú atmosféru, ale aj o symbol piatich vzájomne prepletených kruhov! Tokio bude mimoriadne limitované a sterilné. A kontakt športovcov s ľuďmi mimo ich výprav bude ešte obmedzenejší a sterilnejší. Nehovoriac o tom, že na športoviskách budú chýbať ich rodiny, blízki aj fanúšikovia. To je daň za pandémiu.