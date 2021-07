Starostlivý dedko pobavil svojimi správami celý internet: Pozrite, čo napísal slobodnej vnučke!

Starí rodičia niekedy prejavujú svoju lásku k vnúčatám naozaj nevšedným spôsobom. Tento dedko je toho skvelým príkladom.

Ako uvádza portál The Mirror, Megan Elizabeth sa na sociálnej sieti TikTok podelila o vtipné správy, ktoré dostáva od jej 91-ročného dedka. Nielen rodičia, ale aj starí rodičia vedia byť niekedy až príliš priamočiari. O to viac, ak ide o vzťahy členov ich rodiny. Veľa by o tom vedela rozprávať práve táto slobodná žena, ktorá sa na milých správach od starostlivého starkého minimálne dobre baví.

„To som ja, dedko. Čítal som článok, v ktorom sa písalo, že ak si do 29 rokov nenájdeš životného partnera, tak s najväčšou pravdepodobnosťou zomrieš sama. O tri mesiace máš narodeniny. Len som ťa o tom chcel informovať. S láskou, dedko,“ napísal v jednej z textových správ svojej milovanej vnučke. Niet divu, že zahanbená Megan sa zmohla iba na strohé „vďaka“.

Dobre mienených správ od starkého však dostáva viac.napísal v druhej. Keďže 91-ročný dedko je, zdá sa, v obraze, neodpustil si poradiť vnučke ani v ďalšej veci.stálo v ďalšej zo správ.

Ľudia v komentároch sa nad týmito síce priamočiarymi, no napriek tomu veľmi úsmevnými správami priam rozplývali. „Zbožňuje ťa a iba sa snaží uistiť, že akonáhle tu nebude, budeš v bezpečí,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Je to také brutálne, ale taktiež veľmi roztomilé. Na nájdenie manžela máš tri mesiace – veľa šťastia!“ zavtipkoval iný používateľ.