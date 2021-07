Katastrofálne záplavy v Európe, vedci majú hlavu v smútku: Zničujúca predpoveď

Odborníci na podnebie tvrdia, že súvislosť medzi globálnym otepľovaním a extrémnym počasím je neprehliadnuteľná a bude nevyhnutné niečo urobiť so zmenou klímy.

Západná časť Európy v týchto dňoch bojuje s rozsiahlymi zrážkami a ničivými povodňami, ktoré si dosiaľ vyžiadali viac ako 150 ľudských životov. Vedci zatiaľ nemôžu s istotou povedať, či záplavy spôsobila zmena klímy, no trvajú na tom, že určite prispieva k extrémom počasia, ktoré sa v nedávnom období prejavili v USA, Kanade, na Sibíri či európskom kontinente.

„Existuje jasná súvislosť medzi extrémnymi zrážkami a zmenou podnebia,“ uviedol Wim Thiery, profesor na univerzite v belgickom Bruseli. Stefan Rahmstorf z univerzity v Postupime zasa tvrdí, že niektoré teplotné rekordy sú také extrémne, že „bez globálneho otepľovania by boli prakticky nemožné“.

Smrtiace záplavy: Ako mohlo dôjsť k takej katastrofe? Odborníci vysvetľujú

Európska únia chce do roku 2030 znížiť čisté emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie, aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Vďaka tomuto ambicióznemu programu by sa mala Európa do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Tohtotýždňové udalosti v západnej Európe podľa mnohých predstavujú varovný prst a spomenuté ambície by sa mali urýchliť.

Vedci v oblasti klímy poukazujú na dve konkrétne veci, ktoré prispeli k tohtotýždňovej katastrofe. S každým zvýšením teploty o jeden stupeň Celzia môže vzduch nasávať o 7 % viac vlhkosti. Dokáže vodu zadržať dlhšie, čo vedie nielen k suchu, ale aj k nárastu hustých a mohutných zrážok. Ďalším faktorom je podľa vedcov tendencia búrok vznášať sa nad jedným miestom oveľa dlhšie, ako je obvyklé, a tak ukladať zvyšujúce sa množstvo dažďov na menšiu časť sveta. Experti tvrdia, že aj tento faktor ovplyvňuje otepľovanie.

Odborníci upozorňujú, že aj keď sa v nasledujúcich desaťročiach drasticky znížia emisie skleníkových plynov, množstvo oxidu uhličitého a ďalšie plyny ohrievajúce planétu, ktoré sa už nachádzajú v atmosfére, dávajú predpoklad na to, že extrémne počasie bude čoraz pravdepodobnejšie. Tvrdia, že takéto javy v budúcnosti zasiahnu najmä tie oblasti, ktoré na to nie sú pripravené.