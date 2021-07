Pri pohľade na manželov sa neprajníci smejú: Dvojici extrémny rozdiel neprekáža, Anastasia sa cíti výnimočne

Keď bola tínedžerkou, neprešla ulicou bez toho, aby ju niekto nenazval žirafou. Anastasia Parshentseva je od priemernej kazašskej ženy vyššia o 35 cm. Meria totiž neuveriteľných 195 centimetrov.

30-ročná modelka z Kazachstanu, ktorá sa usadila v Moskve, si zaspomínala na svoje dospievanie. „Na svoj vek som bola vždy veľmi vysoká. Bývala som najvyššia spomedzi rovesníkov v škole, aj neskôr na univerzite.opísala momenty v jej živote, kedy pre svoju extrémnu výšku schytala aj výsmech.

„Vedelo ma to rozladiť, ale nikdy som sa nesnažila skrývať svoju výšku tým, že sa budem krčiť alebo prestanem nosiť vysoké opätky. Vždy som chodila so vztýčenou hlavou a snažila som sa nevnímať, ako si na mňa ľudia ukazujú. No keď som bola sama, bývala som z toho smutná," uviedla.

Všetko sa však zmenilo v momente, keď Anastasia začala s modelingom a zrazu jej výška pomohla vystúpiť z davu. „Keď som stála vedľa modeliek, zrazu som si uvedomila, že naša výška nás robí jedinečnými. Zistila som, že je to Boží dar a že je to úplne v pohode. Konečne som sa zamilovala do samej sebe a mojej jedinečnosti,“ uviedla modelka, ktorej v jej rodnom Kazachstane pridelili titul „najvyššej ženy Kazachstanu.“

„Teraz mám množstvo fanúšikov, ktorí milujú moju výšku a moje dlhé nohy. Obdivujú moje skutočné ja a to ma robí ešte viac šťastnejšou a sebavedomejšou,“ priznala Anastasia, ktorá sa pred dvoma rokmi zoznámila so svojim súčasným manželom Sergejom práve vďaka Instagramu. Netrvalo dlho kým si zbalila kufre a presťahovala sa za ním do Moskvy. Hoci je jej manžel vyšší ako priemerný európsky muž, na svoju polovičku jednoducho nemá. Pri výške 180 cm je od nej kratší o 15 cm.