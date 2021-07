Protivládne protesty na Kube vzbudili pozornosť Spojených štátov: Čo zamýšľajú?

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že Spojené štáty skúmajú, či sú schopné obnoviť prístup na internet na Kube, kde ho obmedzili tamojšie úrady v reakcii na rozsiahle protivládne protesty, ktoré tam vypukli počas uplynulého víkendu. Informovala o tom agentúra AFP.

Informovala o tom agentúra AFP. "Premýšľame, či máme technologické možnosti na obnovenie prístupu na internet," povedal Biden počas spoločnej tlačovej konferencie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Kubánske úrady v stredu podľa spravodajcov agentúry AFP prístup na web do veľkej miery obnovili. Neprístupné však naďalej zostali sociálne siete a chatovacie služby ako Facebook, Twitter a WhatsApp. Práve sociálne siete sú pritom podľa AFP pre Kubáncov jedinou cestou, ako sa dostať k správam nezávislých médií, zatiaľ čo aplikácie umožňujúce posielanie súkromných správ prestavujú hlavný prostriedok ich vzájomnej komunikácie.

Biden tiež uviedol, že USA sú ochotné darovať Kube vakcíny proti ochoreniu COVID-19. "Na Kube majú problém s covidom. Bol by som pripravený dať im naozaj značné množstvo vakcín, ak by som bol ubezpečený, že nejaká medzinárodná organizácia povedie ich podávanie, a to spôsobom, že k nim budú mať prístup bežní ľudia," dodal.

Kuba je hrdá na svoje lekárske úrady, pričom pracuje na vývoji vlastných vakcín proti covidu, približuje AFP. Plány na očkovanie obyvateľstva tam však podľa dostupných správ viaznu, a v ostrovnej krajine dochádza k nárastu prípadov infekcie. Počty nakazených pritom v posledných týždňoch dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie.

Ostrovná krajina zároveň zápasí s nedostatkom potravín, liekov či dodávok elektrickej energie, pričom zažíva najhorší ekonomický prepad za viac než tri desaťročia. Práve v takomto období vypukli v nedeľu 11. júla spontánne protesty, ktoré sú považované za najväčšie za ostatné desaťročia.