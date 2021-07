Nová kniha českého premiéra: Babiš odhalil, či budú októbrové parlamentné voľby jeho poslednými

Český premiér Andrej Babiš vydal vo štvrtok večer novú knihu s názvom Sdílejte, než to zakážou!

V jej úvode oznamuje, že októbrové parlamentné voľby budú poslednými, do ktorých bude kandidovať, informoval portál Novinky.cz. "Je to poslednýkrát, čo kandidujem do Snemovne. A myslím, že moja éra je tá najúspešnejšia v ponovembrovej histórii Českej republiky," píše Babiš. "Je to posledná príležitosť ma voliť. Kandidujem naposledy. Posledná šanca voliť Babiša," píše ďalej v tejto súvislosti. Nová kniha podľa neho obsahuje "všetko", a to od jeho návštevy Bieleho domu až po "nové a dosiaľ tajné projekty" českej armády.

"V knižke (je) o všetkom, čo som prežil v politike. Nielen, čo všetko som odmakal a s čím som bojoval. Ale tiež, čo som cítil. Čo som prežíval. Čím som žil. Čomu verím. Čo pre mňa bolo najťažšie. A čo si trúfam povedať, že som dokázal," uvádza Babiš.

Od štvrtkového večera je možné stiahnuť si knihu zadarmo elektronicky. Obsahuje 450 strán a ďalších 32 strán fotografických príloh. Čoskoro je v pláne tiež jej vydanie vo forme audioknihy. V auguste by mala byť následne publikácia dostupná v tlačenej verzii, a to v náklade 300-tisíc výtlačkov. Súd si znova posvieti na výroky Babiša: Premiér sa poriadne obul do Transparency International

Babiš sa v knihe zaoberá napríklad aj tým, prečo je podľa neho strana Piráti najväčším nebezpečenstvom, ktoré Česku aktuálne hrozí. Český premiér v novej knihe uverejnil aj svoje vízie. Napríklad, ako chce dosiahnuť zlacnenie bytov v ČR, či ako chce obnoviť krajinu po covide alebo brániť národné záujmy. Píše tiež o tom, ako sa podľa neho Česko stane kozmickou veľmocou a napríklad aj, ako chce zvýšiť pôrodnosť v krajine, približujú Novinky.cz.

Český premiér v novej knihe tiež opísal, čo vláda pod jeho vedením urobila pre ľudí a čo chce ešte pre krajinu vykonať. Novinky.cz pripomínajú, že svoje nápady podobne opísal Babiš aj v knihe pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami z roku 2017. Zmienená publikácia s názvom O čem sním, když náhodou spím obsahovala napríklad aj jeho vízie Česka do roku 2035.