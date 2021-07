Budúca nevesta je zúfalá z reakcie snúbenca: Za to, čo od neho požaduje, ju na internete vysmiali

Prišla si po radu, vysmiali ju! Budúca nevesta Tyla sa na sociálnej sieti zverila, čo ju sužuje pred jej vysnívaným dňom D.

Kvôli veľkým svadobným prípravám totiž opustila svoju prácu a požiadala snúbenca, nech si nájde druhé zamestnanie. Ten to však odmietol, a tak sa Tyla šla posťažovať online.

„Pomôžte mi, potrebujem radu. S mojim snúbencom máme momentálne veľa problémov, nemôžeme sa prestať hádať a ja naozaj neviem, ako ďalej. Keďže mi prípravy na svadbu zaberali množstvo času, rozhodla som sa dať výpoveď v práci. Môj snúbenec však odmieta nájsť si druhé zamestnanie,“ posťažovala sa na Reddite budúca nevesta, ktorá má s plánovaním svadby za 80-tisíc dolárov práce vyše hlavy.

„Nevie pochopiť, že nemám čas chodiť do práce, byť preč a potom šoférovať domov. Musím byť DOMA, aby som mohla plánovať našu svadbu. Snažím sa nájsť si prácu na home-office, ale je to zložité. Preto som ho požiadala, aby si našiel druhú prácu, no on odmietol. Vytáča ma to, pretože už sme na svadbu minuli 80-tisíc dolárov. On stále hovorí, že to malo byť menej. Akože, haló, NIE!,“ uviedla vo svojom výleve žena, pričom z jej slov bolo cítiť, že je poriadne nahnevaná.

„Toto je MOJA svadba, o ktorej som snívala od malička a ODMIETAM mať čokoľvek iné ako moju vysnívanú svadbu. Ako ho mám presvedčiť, aby si našiel druhú prácu a pokryl všetky výdavky?“ pýtala si radu od ľudí zúfalá nevesta. Nečakala však, aký náklad za svoj príspevok dostane. Ženích na poslednú chvíľu zrušil svadbu, v ten istý deň si vzal inú ženu: Šialený dôvod!

„Ženích by mal utekať čo najrýchlejšie, ako vládze. Ako môže plánovanie svadby zabrať 40 hodín týždenne?,“ okomentoval status jeden z používateľov. Svoj názor pridali aj ďalší. „Nevesta chce svadbu, no manželstvo nie,“ či „Nevesta je poriadne cez.“