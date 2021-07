Realita v Číne: Nie ste zaočkovaný? Do školy či nemocnice sa nedostanete, hrozí vám aj vyhadzov z práce

Úrady vo viacerých oblastiach Číny plánujú zakázať nezaočkovaným osobám vstup do verejných zariadení vrátane škôl, nemocníc a nákupných stredísk.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Všetci obyvatelia mesta Čchu-siung vo veku 18 a viac rokov sa na základe opatrení musia do 23. júla dať zaočkovať aspoň prvou dávkou. Toto mesto v provincii Jün-nan na juhu krajiny má približne 510.000 obyvateľov.

Osoby, ktoré to nesplnia, nebudú podľa úradov "vpustené do verejných zariadení vrátane nemocníc, domovov sociálnych služieb, škôlok, škôl, knižníc, múzeí a väzníc". Takisto nebudú môcť využívať verejnú dopravu. O dva mesiace neskôr budú na vstup do týchto zariadení potrebné dve dávky vakcíny.

Podobné nariadenia v uplynulých dňoch vydali aj úrady v ďalších mestách a oblastiach krajiny. Mnohé z nich podľa AFP plánujú do septembra zaočkovať 70–80 percent svojich obyvateľov.

Úrady v jednom z okresov v provincii Che-nan vo vnútrozemí Číny pohrozili, že štátnym zamestnancom, ktorí sa do 20. júla nedajú zaočkovať, prestanú vyplácať mzdu a začnú ich prepúšťať.

Čína si dala za cieľ zaočkovať do konca tohto roka 64 percent svojich približne 1,4 miliardy obyvateľov. V krajine je zatiaľ plne zaočkovaných viac ako 40 percent obyvateľov, píše na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal.