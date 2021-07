Tragická smrť Sofie († 32): Chcela si spraviť fotku na Instagram, v sekunde sa všetko zvrtlo

Smrť pri malebnom vodopáde. Žene sa stalo osudným to, čo zbožňovala.

Sofia Cheung († 32) sa vybrala k rieke Tsing Dao, no jej výlet sa zmenil na tragédiu. Kráska a jej traja kamaráti vyrazili do prírodnej oblasti Ha Pak Lai okolo 11:00, o niekoľko hodín neskôr si chcela spraviť fotku na svoj instagram, no práve to sa jej stalo osudným. Ako píše Ladbible, fotila sa príliš blízko okraja vodopádu, z ktorého spadla. Jej zdesení priatelia okamžite zavolali sanitku. Záchranári ju previezli do nemocnice, no už bolo neskoro, vyhlásili ju za mŕtvu.

Oblasť, ktorú navštívila Sofia a jej priatelia, je obľúbená medzi turistami, najmä počas západu slnka. Mladá žena mala na instagrame 6 000 sledovateľov a pravidelne zdieľala dobrodružné fotografie, mnohé na vrcholkoch hôr alebo útesoch.

Potom ako sa správa o jej smrti rozšírila, sociálne siete zaplavili vyjadrenia sústrasti. "Budú mi chýbať naše každodenné rozhovory. Milujem ťa. Odpočívaj v pokoji, moja pekná Sofia,“napísal jeden z jej priateľov.