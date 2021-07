Tínedžer vďaka lietaniu pokoril Guinnessov rekord: Mohol zvládnuť niečo také?

Lieta si kade-tade po svete. Tínedžer Travis Ludlow vďaka lietaniu pokoril Guinnessov rekord. Ako 18-ročný sám v jednomotorovom lietadle zvládol preletieť trasu dlhú 40 072 km.

Cíti sa zvláštne. Tak Travis opísal svoje prvé pocity po prekonaní svetového rekordu. Vo veku 18 rokov a 150 dní si uchmatol titul najmladšieho letca, ktorý sám preletel svet v jednomotorovom lietadle. Prekonal tak aj predošlého rekordmana Masona Andrewsa z Louisiany, od ktorého je mladší o 13 dní. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je to zvláštny pocit. Som tu, priletel som a zajtra sa nemusím ničoho obávať,“ prezradil nový držiteľ titulu. Cesta jeho lietadlom typu 2001 Cessna 172R mu trvala 44 dní, pričom celkovo preletel 40 072 kilometrov. Let odštartoval v holandskej obci Teuge, kam v utorok po šiestich týždňoch aj finišoval. Za ten čas preletel nad Ruskom, Spojenými štátmi a pri spiatočnej ceste nad Kanadou, Grónskom, Škótskom a Írskom. Najväčšiemu strachu čelil nad Skalnatými vrchmi v Severnej Amerike. „Mal som tam pár problémov s ľadom a turbulenciami. Klesol som o 600 metrov za 30 sekúnd,“ opísal Travis.

Ludlow pochádza z anglického mesta Ibstone, kde začal lietať od svojich dvanástich rokov. O dva roky neskôr si pripísal svoj prvý rekord, keď sa stal najmladším britským pilotom vetroňa. Travis zastáva názor, že svetové rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Už teraz má ambície pokoriť rekord, v rámci ktorého by svet preletel na elektrickom lietadle. To však musí teraz počkať, lebo doma už naňho čaká jeho priateľka.

Travisova Cesta svetom

Štart/cieľ: Teuge, Holandsko

Vzlet: 29. mája 2021

Prílet: 12. júla 2021

Vzdialenosť: 40 072 km

Preletené krajiny: Rusko, USA, Kanada, Grónsko, Island, Škótsko, Írsko