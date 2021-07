Žena trpela každý deň násilie, jedného dňa si zbalila kufre: Neuveriteľné, kým sa stala

V živote si prešla peklom! Mladá žena z Francúzska sa presťahovala do Ameriky, aby sa vymanila z násilného vzťahu. To, čo začala robiť potom, vás poriadne prekvapí.

Ako uvádza portál Daily Mail, slobodná mama Kheira Saadi (32) v roku 2012 utiekla do USA, aby unikla svojmu bývalému partnerovi. Kheira nemala jednoduché ani detstvo, pretože vyrastala v náhradnej rodičovskej starostlivosti, kde čelila týraniu. V tom čase študentka ošetrovateľstva saTeraz vie, že ak sa ešte niekedy ocitne v rukách násilníka, dokáže sa ubrániť.

„Posilňuje ma, že viem, že ma už nikto nedokáže zbiť. Už sa nebojím a nemám ani traumu,“ povedala Kheira, ktorá je ctižiadostivou bojovníčkou MMA z kalifornského mesta Sacramento. Tento pocit sily je niečo, čo Kheira nikdy po väčšinu svojho života nedokázala získať. Keď bola ešte len malým dieťaťom, čelila hroznému týraniu a vyrastala bez svojich biologických rodičov. Jej otec bol vo väzení za obchodovanie s drogami a nemala inú rodinu, ktorá by sa o ňu dokázala postarať.

Malú Kheiru umiestnili do pestúnskej starostlivosti, kde musela vydržať šokujúce týranie, ktoré ju viedlo k tomu, aby konala a hľadala podporu na všetkých nesprávnych miestach.a kamarátov som si hľadala na všetkých možných nesprávnych miestach. Pri mužoch som pociťovala úzkosť. Odmalička som s nimi mala problém,“ spomína na svoje ťažké detstvo.

Kheira si našla partnera, avšak peklo neprestalo ani v ich vzťahu. Násilie trpela na dennom poriadku, a tak v roku 2012 nabrala odvahu, zbalila seba a svoju dcérku a ušla. Jej kroky viedli do Bruselu a odtiaľ do USA, kde sa zamilovala do boxu a MMA. Po niekoľkých rokoch tréningu bola pripravená vstúpiť do ringu a začať súťažiť. Pre Kheiru nie je boj iba súťažným športom, ale aj prostriedkom na posilnenie a katarziu.

„Povedala by som, že každá týraná žena by sa mala venovať bojovým športom.Teraz o tom už dokážem rozprávať a začínam odznova,“ znejú slová odhodlanej matky, ktorej cieľom je trénovať na plný úväzok počas štúdia na škole ošetrovateľstva.