Výrok speváka vyvolal rozruch: Kondómové klamstvo môže Španielovi poriadne zavariť, hrozí mu stíhanie

Španielsky spevák a influencer Naim Darrechi, ktorého na TikToku sleduje 26 miliónov užívateľov, vyvolal rozruch, keď sa priznal k "kondomovému klamstvu".

Povedal, že nemá rád používanie prezervatívu, a tak sexuálnym partnerkám tvrdí, že je neplodný. Španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová vyzvala prokurátora, aby Darrechiho tvrdenie vyšetril, napísal spravodajský server BBC News.Ak je Darrechiho tvrdenie pravdivé, potom jeho podvod podľa španielskeho zákona spadá do kategórie pohlavného zneužitia, dodala Monterová.

Na sociálnych sieťach aj v španielskych médiách sa medzitým objavilo množstvo kritických a rozhorčených reakcií na Darrechiho vyhlásenie, ktoré sa objavilo vo videorozhovore so španielskym youtuberom Mostopapim. Niektorí z Darrechiho kritikov poukazujú na to, že úplne odignoroval možnosť, že by seba alebo svoje partnerky mohol nakaziť pohlavne prenosnou chorobou.

"S kondómom je to pre mňa ťažké, a preto nikdy žiadny nepoužívam," povedal Darrechi. Uviedol, že keď žiadna z jeho partneriek po nechránenom styku s ním neotehotnela, začal si myslieť, že má problém. "A tak som im hovoril: Pokoj, som sterilný," uviedol. Youtubera jeho slová rozosmiali.

"Vážne sa chcem ospravedlniť. Niekedy mi nedochádza, akú mám zodpovednosť. Povedal som niečo, čo bolo nemiestne, a čo nie je správne. Niekedy hovorím veci a niekedy preháňam, ale to, čo som povedal, je jednoducho šialené a prajem si, aby to z toho rozhovoru vystrihli a nikto to nepočul, "uviedol neskôr Darrechi na Instagrame.

Španielsky parlament bude v septembri rokovať o návrhu zákona, ktorý definuje všetky sexuálne styky bez jasného súhlasu oboch strán ako znásilnenie. Šiesteho júla tento návrh, pre ktorý sa používa označenie "len áno znamená áno", schválila španielska vláda. Jeho súčasťou je tiež sprísnenie trestov za sexuálne obťažovanie, či zaistenie väčšej podpory pre obete podobných zločinov. Médiá očakávajú bezproblémové schválenie zákona parlamentom do konca roka.

"Zložiť si kondóm alebo ejakulovať počas pohlavného styku bez súhlasu druhej strany je dnes zo zákona pohlavné zneužitie. Na základe zákona 'len áno znamená áno' už pôjde o znásilnenie," dodala Monterová s tým, že "chvastať sa podobnou vecou pred 26 miliónmi priaznivcov len dokazuje naliehavosť toho, aby sme otázku súhlasu s pohlavným stykom posunuli do centra pozornosti ".