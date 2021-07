Smutná bilancia: Počet úmrtí migrantov na mori sa viac než zdvojnásobil, ľudskoprávne organizácie varujú

Počet migrantov a utečencov, ktorí zomreli počas pokusu dostať sa do Európy po mori, sa tento rok viac než zdvojnásobil v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi roku 2020.

Uviedla to v správe Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), informuje agentúra AP. V období od januára do júna podľa IOM takto zahynulo najmenej 1146 ľudí. Vzrástol aj počet ľudí cestujúcich do Európy po morských trasách, avšak len o 50 percent, uvádza sa v správe organizácie OSN pre migráciu.

Stredomorská trasa medzi Líbyou a Talianskom bola najsmrtiacejšia, vyžiadala si 741 obetí. Najmenej 250 ľudí zahynulo aj na úseku Atlantického oceánu medzi západnou Afrikou a španielskymi Kanárskymi ostrovmi, uvádza IOM. Vyše 149 životov si vyžiadala západná stredomorská trasa smerujúca do Španielska a najmenej šesť ľudí zomrelo aj na východnej stredomorskej trase do Grécka.

Skutočný počet mŕtvych na morských trasách do Európy môže byť podľa IOM oveľa vyšší, pretože množstvo nehôd plavidiel zostáva nenahlásených a ostatné je len ťažké overiť, píše AFP.

Ľudskoprávne organizácie varovali, že v dôsledku absencie vládnych pátracích a záchranných plavidiel predovšetkým v centrálnej časti Stredozemného mora budú trasy pre migrantov ešte nebezpečnejšie. Európske vlády čoraz viac prenechávajú pátracie a záchranné akcie severoafrickým krajinám s menším počtom zdrojov.

Stredomorské krajiny ako Taliansko, Malta, Španielsko a Grécko opakovane žiadali ďalšie európske krajiny o pomoc pri starostlivosti o ľudí, ktorí boli zachránení a prevezení na ich pobrežie, píše AP.