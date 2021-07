Klus po stretnutí s veľvyslankyňou Albánska: Tento región je pre nás kľúčovým

Západný Balkán je pre Slovensko kľúčovým regiónom, preto SR podporuje európsku perspektívu Albánska.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to vyhlásil po stretnutí s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Albánskej republiky na Slovensku Enkeledou Mërkuri. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Záleží nám na tom, aby sa priestor slobody a demokracie, ktorý predstavuje Európska únia, rozrastal o ďalšie štáty v našom susedstve, preto otvorene podporujeme Albánsko na jeho ceste do EÚ. Pokrok v procese európskej integrácie by nás ako krajiny ešte viac zblížil, priniesol by prehĺbenie ekonomickej spolupráce a množstvo nových obchodných príležitostí,“ povedal Klus.

Podľa štátneho tajomníka Slovensko aj vďaka vlastnej skúsenosti vie, aká dôležitá je pre čakateľov o členstvo v EÚ hmatateľná podpora proeurópskeho smerovania. „Je preto v našom záujme, aby sa čím skôr podarilo odblokovať otvorenie prístupových rokovaní, ktoré dosiaľ hatia bilaterálne spory. Je to naliehavé aj z hľadiska zachovania kredibility Únie,“ povedal Klus.

Stretnutie diplomatov sa nieslo nielen v duchu diskusie o európskej integrácii a procese rozširovania EÚ o kandidátov spomedzi krajín západného Balkánu, ale aj na tému slovensko – albánskych vzťahov a možností ich posilnenia. Predstavitelia oboch krajín sa zhodli, že existuje potenciál na ďalšie prehlbovanie vzťahov oboch krajín, najmä v obchodno – ekonomickej oblasti a v cestovnom ruchu.