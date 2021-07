Mladík jej na zoznamke napísal, aby schudla: Vrátila mu to aj s úrokmi, takúto reakciu nečakala

Mladá žena si chcela nájsť na internetovej zoznamke lásku. Skúsenosť, ktorú mala, by však mnohé ženy pripravila o sebavedomie.

Bethany Caldwell sa o svoj nepríjemný zážitok podelila s ľuďmi na sociálnej sieti TikTok. Vysvetlila, aké je pre ňu náročné randenie. Vo virálnom videu, ktoré bolo prehraté vyše 550 000-krát, prehovorila o skúsenosti s mužom menom Justin.

Ten sa vyfarbil už vo svojom profile, kde sa pridáva na stranu "svalnáčov" a obezita podľa neho nie je krásna ani zdravá. Preto bol pre Beth celkom šok, keď jej dal lajk. Potom si však prečítala jeho správu a nemohla uveriť vlastným očiam. "Prečo neschudneš? Nie je to ťažké," napísal Justin. "Našiel si čas, len aby mi mohol povedať, že sa mu nepáčim," povedala k tomu, čo sa stalo Bethany.

Mladá žena sa však nestiahla do svojej ulity a vrátila mu to aj s úrokmi. "Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj vstup, Justine! Aj keď je zjavné, že oň nikto nežiadal. Vieš, čo je jednoduchšie, ako schudnúť? Starať sa o seba," reagovala na krutú správu. Týmto však ich konverzácia neskončila. Justin pokračoval a odporučil jej literatúru a dokonca aj suchý pôst. "Nemohla by si jesť a piť dva týždne. Naštartovalo by to ale tvoju úžasnú premenu.Ja nežartujem," napísal.

Ľudia väčších rozmerov sú podľa Beth častejšie terčom kritiky, ako tí štíhlejší. "Toto je presne dôvod, prečo je iná neistota štíhlych a tučných ľudí, ktorí žijú vo svete, kde sú nenávidení,"dodala na záver.