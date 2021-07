Obrovský míľnik vo vesmírnej turistike si osobne pozrel aj veľký súper Bransona: Prekvapivý krok Elona Muska

Lístok na let do vesmíru so spoločnosťou Virgin Galactic, ktorú založil britský miliardár Richard Branson, má aj jeho konkurent Elon Musk.

Informoval o tom denník The Wall Street Journal. Vesmírna loď spoločnosti Virgin Galactic s Bransonom na palube v nedeľu úspešne absolvovala svoj prvý skúšobný let s kompletnou šesťčlennú posádkou. Počas letu sa loď VSS Unity dostala za hranicu vesmíru. Na 20. júla, teda na budúci utorok, svoj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonov hlavný konkurent, zakladateľ spoločnosti Blue Origin Američan Jeff Bezos. Federálny úrad pre letectvo (FAA) v pondelok firme schválil licenciu pre dopravu ľudí do kozmu. Miliardár Branson vyhlásil súťaž o dve vesmírne miestenky zadarmo: Takto zvýšite šancu na výhru Ďalší z veľkých súperov Bransona v sektore vesmírnej turistiky je tiež šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk, ktorý bol podľa AP medzi divákmi historického letu priamo v Novom Mexiku. Hovorca spoločnosti Virgin Galactic fakt, že si Musk letenku kúpil, potvrdil. Podľa WSJ nie je jasné, ako vysoko na poradovníku šéf automobilky Tesla figuruje. Letenky do kozmu firma predáva za 250 000 dolárov (takmer 211-tisíc eur). Zatiaľ za nich, vrátane záloh, utŕžila 80 miliónov dolárov.