Muž počas noci stratil 20 rokov spomienok: Hrozivé precitnutie, je z neho iný človek

Zobudil sa a bol z neho úplne iný človek. Otec prišiel akoby lusknutím prstov o 20 rokov spomienok. Nepamätal si na svoju manželku ani dcéru. Diagnóza ho zrazila na kolená.

Ako uvádza portál Daily Mail, 36-ročný otec Daniel Porter z mesta Granbury v Texase sa v júli minulého roka zobudil po boku svojej manželky Ruth (37), avšak vôbec netušil, kto to vedľa neho leží. Myslel si, že má stále 16 rokov a chodí do školy. Netušil, že má manželku a o ich spoločnej dcére Libby (10) nemal ani len tušenie. „Bol veľmi zmätený. Vedela som, že miestnosť nespoznal. Myslel si, že je buď opitý a odišiel domov s cudzou ženou, alebo že bol unesený. Videla som, ako hľadá únikovú cestu,“ spomína na hrozivú noc Ruth.

Manželka musela Daniela presvedčiť, že ho neuniesla a že je jeho manželkou, avšak nebyť jeho rodičov, ktorých si pamätal, asi by sa jej to nepodarilo. Dokonca sa nahneval, keď sa prvýkrát pozrel do zrkadla a pýtal sa, prečo je „starý a tučný“. Lekári vyriekli slová, ktoré si nepredstavoval ani v najhoršom sne.

Diagnostikovali mu prechodnú globálnu amnéziu, čo je zvyčajne náhle a dočasné prerušenie krátkodobej pamäte. Tento stav by sa do 24 hodín mal vrátiť do normálu, avšak väčšina pacientov si na posledný rok života vôbec nespomenie.

Okrem straty spomienok na svojich blízkych, vrátane stretnutia s Ruth v roku 2006 a svadby v roku 2007,Ruth sa mu teraz snaží získať späť niektoré spomienky a vozí ho po okolí a opäť predstavuje jeho priateľom. „Je to čudné, pretože som v starom vzťahu a on v novom,“ poznamenala.

Daniel dokonca týždeň pred stratou spomienok schoval darček k narodeninám pre svoju dcéru. Rodina prehľadala celý dom, pretože Daniel si nevedel spomenúť, kam ho dal. „Jeden darček sme našli až o štyri mesiace neskôr a boli to topánky, takže z nich v čase, keď sme ich našli, vyrástla,“ povedala mama Ruth. Danielova strata pamäti znamená, že jeho osobnosť je teraz tiež odlišná, povedala Ruth a dodala, sa mu zmenili chute. „Je to naozaj zvláštne, ale jeho zmysel pre humor je stále dobrý. Je priateľskejší a spoločenskejší a miluje prechádzky, čo predtým tak nebolo,“ povedala Ruth.

Aj keď nie je jasné, čo by mohlo byť príčinou Danielovho stavu, jednou z možných teórií je, že by to mohlo byť spôsobené emočným stresom. Daniel predtým prišiel o prácu, predali svoj dom a presťahovali sa k rodičom. Rodina uviazla v cudzom meste bez priateľov a rodiny. „Vedela som, že keď ľudia prekonajú traumu, môžu kvôli nej stratiť pamäť. Aleukončila rozprávanie Ruth.