Kým spala, v dome sa jej diali šialenosti: Zlodeja odhalil dôkaz v kúpeľni, to snáď nie!

Po tomto si už dom nikdy nezabudne zamknúť. Mama spala na pohovke na prízemí, keď sa zrazu zobudila na splachovanie toalety na poschodí. Šialené rozuzlenie.

Ako uvádza portál Daily Mirror, 36-ročnú mamu Kirsty MacDonald z anglického grófstva West Midlands zobudilo splachovanie toalety na poschodí. V tom čase mala byť v dome úplne sama, avšak kým zistila, čo sa deje, z domu vybehla prednými dverami mužská postava.

Ako prvé jej preblesklo hlavou, že ju vykradli, no všetky cennosti boli na mieste. Keď však vkročila na toaletu na poschodí, nebolo jej všetko jedno. V miestnosti to poriadne zapáchalo a vtedy si uvedomila, že votrelec u nej použil toaletu.

Kamerové záznamy ukazujú, ako „neúctivý“ votrelec s čiapkou na hlave kričí na kamaráta, že „potrebuje s**ť“. Kamarát sa na neho len pozeral s pohárom v ruke a muž vzápätí vkročil do domu. K incidentu došlo v sobotu 26. júna o druhej hodine ráno.

Slobodná mama Kirsty uvažovala, že zavolá políciu, avšak podľa jej slov sa cítila „príliš hlúpo“.Kirsty bola odhodlaná drzého návštevníka vypátrať, a tak na internete zverejnila fotky mužov z kamerového záznamu. A podarilo sa! Muž sa jej sám ohlásil s tým, že sa jej ospravedlňuje a tvrdil, že „nevedel, že je niekto vo vnútri“.

„Je to zásah do súkromia. Váš domov má byť vašim bezpečným priestorom, a toto je neúcta. Zaspala som pri televízii a musel ma zobudiť ten rozruch. Potom som začula spláchnutie toalety a videla som muža, ako zbehol dole schodami. Bola som zmätená a len som sa ho opýtala: Kto si? Čo to robíš? Ale on utiekol,“ spomína na hrozivú noc Kirsty.

„Nemohla som dostať z hlavy, že dvaja cudzí ľudia prišli ku mne domov a použili toaletu. Asi desať minút strávili v dome a mimo domu smiechom a žartovaním. Museli byť predtým v krčme,“ povedala Kirsty a jedným dychom dodala, že sa jej uľavilo, že votrelec použil iba toaletu a nič jej neukradol. Podľa jej slov ju ale sklamala polícia, pretože incident nebrali vážne.