Holandsko uvoľnilo opatrenia, teraz to ľutujú: Desaťnásobný počet nových prípadov

Holandský premiér Mark Rutte sa v pondelok ospravedlnil verejnosti za príliš rýchle uvoľnenie protipandemických opatrení a tiež za to, že na minulotýždňovej tlačovej konferencii neuznal niektoré chyby svojej vlády. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.

Počet denných prípadov infekcie sa v Holandsku za týždeň zvýšil takmer desaťnásobne.

Premiér spolu s ministrom zdravotníctva Hugom de Jongem oznámili, že vláda znovu zavádza niektoré obmedzenia, ktoré zmiernila koncom júna. Vláda vtedy umožnila opätovné otvorenie nočných klubov pre ľudí, ktorí sa pri vstupe preukázali negatívnym testom na koronavírus. Tento systém však nezvládol vysoký záujem Holanďanov a podľa médií mnohým neotestovaným sa podarilo dostať do klubov pomocou digitálnych QR kódov svojich priateľov. Mnohí iní zase nedodržali dvojtýždňový zákaz vstupu do takýchto priestorov po druhej dávke vakcíny a do nočných klubov sa vybrali ihneď.

Na tlačovej konferencii minulý piatok (9.7.) čelil Rutte otázkam novinárov, či pre nezvládnutie situácie neodvolá ministra zdravotníctva. Premiér takéto úvahy označil za prehnané, pričom de Jonge sa bránil tvrdením, že rozhodnutie o uvoľnení pravidiel z 26. júna bolo v tom čase legitímne.

"Počet infekcií vtedy rýchlo klesal spolu s počtom hospitalizácií a očkovanie postupovalo - a stále postupuje - veľmi rýchlo. Bolo teda logickou voľbou uvoľniť pravidlá," vysvetlil v piatok minister zdravotníctva.

Rutte sa v pondelok novinárom ospravedlnil za "zlú tlačovú konferenciu" spred troch dní. "Požiadali ste nás o sebareflexiu a bolo chybou, že sme ju neukázali," opísal situáciu. Zároveň dodal, že už v stredu poslanci parlamentu prerušia svoje dovolenky kvôli rozprave o nových opatreniach proti covidu. "Holandsko je rozumná krajina," uviedol Rutte a vyjadril nádej, že verejnosť opatrenia podporí.

V sobotu holandská agentúra pre verejné zdravie RIVM zaznamenala 10 345 nových prípadov nákazy koronavírusom. Predminulú sobotu to bolo len 1 125 prípadov a v priebehu jedného týždňa sa podiel pozitívnych testov u všetkých testovaných osôb v krajine zvýšil z 4,8 percent na 14,2 percenta.