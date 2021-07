Miliardár Branson vyhlásil súťaž o dve vesmírne miestenky zadarmo: Takto zvýšite šancu na výhru

Richard Branson (70) sa poriadne rozbehol. Po jeho nedeľnom úspešnom výlete do vesmíru vyťahuje z rukáva ďalšie prekvapenie.

Prvý turistický astronaut vyhlásil súťaž, v ktorej dve osoby môžu vyhrať dve miesta v jednom z prvých turistických letov do vesmíru od jeho spoločnosti Virgin Galactic.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oslavuje svoj najväčší životný úspech. „Ako väčšina detí, o tomto momente som sníval od detstva. No nič vás nemôže pripraviť na ten pohľad na Zem z vesmíru. Celá tá vec bola magická,“ prihovoril sa Branson k davu ľudí po návrate na Zem. Miliardár bol jedným zo šiestich členov posádky rakety VSS Unity, s ktorou v nedeľu o 16.40 SELČ vzlietli z kozmodrómu Spaceport America. Bransona s jeho zamestnancami najprv vyviezlo nosné lietadlo VMS Eve, od ktorého sa ďalej odpojil raketoplán.

S ním sa priblížili ku Kármánovej hranici, ktorá sa začína vo výške 100 km. Niekoľko minút tu zažili beztiažový stav a približne po hodine sa vrátili na Zem. Branson je zatiaľ najbohatším astronautom na svete. O sedem dní by ho mal s titulom najbohatšieho človeka predbehnúť šéf Amazonu Jeff Bezos (57). Prvý však už nebude. „Budúcim generáciám rojkov. Ak to môžeme urobiť my, len si predstavte, čo dokážete urobiť vy,“ odkázal Branson.

Vyhrajte letenky do vesmíru

Snívať už netreba. Svoj sen si už môžu premeniť na realitu dvaja šťastlivci. K tomu im dáva príležitosť práve Branson. Od budúceho roka zaháji Virgin Galactic svoj prvý komerčný let do vesmíru. Štedrý miliardár teraz zahájil súťaž, v rámci ktorej môže jedna osoba vyhrať miestenku pre seba a svojho priateľa. Nie je pri tom potrebné nič platiť, ani niekomu prispieť. Šancu na výhru zvýši príspevok neziskovej organizácii Vesmír pre ľudstvo. Súťaž sa končí 1. septembra, pričom mená dvoch výhercov sa vyžrebujú 29. septembra.