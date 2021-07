To musíte vidieť! V Dubaji otvárajú najhlbší bazén na svete: Podmorské mesto v mušli

Mesto neobmedzených možností. V Dubaji si môžete nakúpiť v najväčšom nákupnom centre, či sa obdivne kochať výhľadom na mesto z najvyššieho mrakodrapu.

Po novom sa tu môžete ponoriť do bazénu hlbokého 60 metrov. Pripomínať má zatopené mesto. Potápači z celého sveta môžu v bazéne skúmať rôzne predmety dennej potreby prerastené vodnými rastlinami.

Návštevník bude mať pocit, akoby účinkoval v dobrodružnom filme po boku Angeliny Jolie a Harrisona Forda súčasne. Celú atmosféru miesta totiž dotvárajú svetlá a vzrušujúca hudba.

Nechýba tu ani pripravené filmové štúdio, ktoré je najväčšie svojho druhu v tejto oblasti. „Chceli sme pripomenúť dedičstvo potápania v Emirátoch a lov perál,“ vyjadril sa Jarrod Jablonski, riaditeľ centra Deep Dive Dubai. Tento motív sa preniesol aj na celú stavbu centra, ktorá vytvára dojem mušle. V nej sa skrýva 60 metrov hlboký bazén, v ktorom je možné si pod vodou zahrať stolný futbal, či zajazdiť si na bicykli.

Pre krízové situácie tu zriadili aj hyperbarickú komoru pre dvanásť osôb, ktorú by mali otvoriť koncom tohto roka. Svojim prvým návštevníkom sa bazén otvoril minulú stredu. Navštívili ho už aj hollywoodsky herec Will Smith (52) a korunný princ Dubaja Šejk Hamdan bin Muhammed bin Rašid Ál Maktum (38). Pre verejnosť sa otvorí v priebehu júla, pričom hodina potápania bude stáť v rozmedzí od 114 do 345 €.

Bazén v číslach