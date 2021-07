Tragédia v Číne: Na východe krajiny sa zrútila budova hotela, hlásia obeť aj nezvestných

Podľa tohto zdroja sa záchranárom podarilo z trosiek hotela S'-ťi-kchaj-jüan (Siji Kaiyuan) vyslobodiť zatiaľ sedem ľudí, ktorí incident prežili. Na záznamoch zverejnených televíziou vidno, že na mieste nehody zasahovala viac ako desiatka záchranárov.

Four Seasons Kaiyuan Hotel in Songling Town, Wujiang District, Suzhou City collapsed and one killed, several injured & 15 people were missing.#China.pic.twitter.com/Wk9A18tT4l