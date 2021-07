Šéfka Národnej rozpočtovej rady predpovedá Česku nepeknú budúcnosť: Čo všetko spôsobí zadlžovanie!

Súčasné zadlžovanie Česka povedie s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcich rokoch k zvyšovaniu daní, domnieva sa šéfka českej Národnej rozpočtovej rady Eva Zamrazilová.

Praha 12. júla (TASR) - Súčasné zadlžovanie Česka povedie s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcich rokoch k zvyšovaniu daní, domnieva sa šéfka českej Národnej rozpočtovej rady Eva Zamrazilová. Podľa nej štát problém nevyrieši plánovaným znižovaním počtu úradníkov, ale musí vyriešiť zvýšenie príjmov rozpočtu. Ak sa tak nestane, ohrozí tým kvalitu zdravotnej starostlivosti, výšku dôchodkov, platov štátnych zamestnancov a výstavbu ciest a diaľnic.

Ako uviedol server novinky.cz, ktorý sa odvolal na denník Právo, Národná rozpočtová rada takto varuje už od marca, keď vyzvala vládu, aby konsolidovala verejné financie. Podľa výpočtov môže Česko naraziť na takzvanú dlhovú brzdu už v roku 2024. To znamená, že Česko by mohlo dosiahnuť zadlženosť na úrovni 55 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Vláda v takom prípade musí schváliť a Poslaneckej snemovni predložiť návrh a strednodobý výhľad štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov, ktoré povedú k udržateľnému stavu verejných financií, teda späť pod 55 % HDP. Vládny kabinet v takom prípade bude musieť Snemovni predložiť aj návrhy vyrovnaných rozpočtov zdravotných poisťovní. "Vynútené výrazné úspory v rozpočtoch zdravotných poisťovní by mohli viesť k zhoršeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti alebo k rastu odvodov na zdravotné poistenie," uviedla pre Právo a Novinky Zamrazilová.

"Obmedzili by sa aj investície, čo by sa nepriaznivo prejavilo napríklad na tempe výstavby a opráv dopravnej a ďalšej infraštruktúry. Štát by nemusel mať ani dostatok financií na také tempo valorizácie dôchodkov, aby bol pomer penzií k priemernej mzde zachovaný aspoň na dnešnej úrovni," dodala.