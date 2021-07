Nehorázna krádež na filmovom festivale v Cannes: Herečka prišla o šperky za desaťtisíce eur!

Britskú herečku Jodie Turnerovú-Smithovú okradli na filmovom festivale vo francúzskom meste Cannes o šperky, informovala v pondelok agentúra AFP.

Turnerová-Smithová mala na premiére svojho najnovšieho filmu After Yang vo štvrtok šperky zo zlata a diamantov talianskeho módneho domu Gucci. V nasledujúci deň ráno sa niekto vlámal do jej hotelovej izby, keď bola spolu so svojou dcérou na raňajkách.

Miestna polícia pre AFP v pondelok uviedla, že vyšetruje krádež šperkov. Polícia známky násilného vniknutia do hotelovej izby herečky nenašla. Nie je však jasné, či herečke odcudzili šperky značky Gucci, ktoré si zapožičala na premiéru, alebo jej vlastné.

Podľa časopisu Variety Turnerovej-Smithovej odcudzili svadobný prsteň jej matky. Ukradnuté šperky mali podľa polície hodnotu menej než niekoľko desiatok tisíc eur.