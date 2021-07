Chyba, ktorej sa pri čistení zubov dopúšťa väčšina z nás: Toto NIKDY nerobte, odkazuje zubárka

Aj vy si po vyčistení chrupu zubnou pastou vyplachujete ústa zubnou vodou? Podľa stomatologičky Anny Peterson robíte chybu.

Aj keď väčšina ľudí v rámci svojej ústnej hygieny pravidelne opakuje hore uvedený postup, zubná lekárka Anna ich chce vyviesť z omylu. A ako je to teda správne? Anna tvrdí, že použiť ústnu vodu by sme nemali po umytí zubov, ale pred ich čistením alebo po jedle, informuje portál thesun.co.uk.

„Vaša zubná pasta, ktorou si umývate zuby, obsahuje zhruba 1450 ppm fluoridu (častíc na 1 milión), zatiaľ čo vaša ústna voda má iba 220ppm fluoridu. Je to oveľa menšia koncentrácia fluoridu, ktorá nestačí na to, aby ste ochránili zuby pred cukrami, ktoré prijímate v strave a nápojoch. Takže, keď si umyjete zuby pastou a následne použijete ústnu vodu, vypláchnete všetok fluorid s vysokou koncentráciou fluoridom s nižšou,“ vysvetlila na videu na sociálnej sieti TikTok zubárka, ktorá však dodala, že v žiadnom prípade nie je proti používaniu ústnej vody. „Svojim pacientom to odporúčam, ale sú aj pacienti, ktorí to nepotrebujú. Určite im však nehovorím, aby ju používali po vyčistení zubov pastou.“

Používatelia TikToku, ktorí video videli, nechceli slovám zubárky veriť. „Čo? Veď každý si opláchne ústa po vyčistení zubov, kto by chcel mal zvyšky pasty v ústach?“ čudoval sa jeden, na čo Anna okamžite zareagovala. „Vyplachovanie vodou je lepšie ako vyplachovanie ústnou vodou, no najlepšie je zvyšky pasty vypľuť, nevyplachovať.“ Ďalší len stroho okomentoval: „Dobre vedieť, že to celý život robím zle.“