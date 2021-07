Krutá smrť malého anjelika: Strýko chcel synovcovi († 4) splniť sen, skončilo to obrovskou tragédiou

Jeho láska k traktorom ho stála život! Brian Nutter chcel splniť sen svojmu 4-ročnému synovcovi, no netušil, aká hrozná tragédia sa odohrá.

Harry Isaac Lee žil spolu so svojou mamou Sarah a babičkou Ruth na farme Sabden Old Hall Farm neďaleko anglického mestečka Burnley. Farmu vlastnil Harryho strýko Brian, ktorému malý chlapec ochotne a rád pomáhal. Brian veľmi dobre vedel, ako malý Harry miluje farmárske stroje, a tak sa rozhodol spraviť chlapcovi radosť a zatiaľ čo on stroj šoféroval, Harry stál na nástupných schodíkoch.

Ani v najhoršom sne by mu však nenapadlo, že táto nevinná zábavka bude stáť jeho synovca život. Brian totiž traktorom na poli prešiel po hrbole, následkom čoho Harry zo schodíkov spadol a jeho strýko ho prešiel zadným kolesom. Chlapec utrpel rozsiahle poranenia mozgu a ani po resuscitácii sa ho nepodarilo oživiť. Po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.

Zronená matka opísala, že jej syn bol priam posadnutý traktormi a farmárskymi strojmi. „Nič nemiloval viac, ako keď bol na farme so strýkom,“ uviedla. Po smrti chlapca sa začalo vyšetrovanie incidentu, pričom súd dospel k záveru, že pán Nutter nezohľadnil riziká, keď malého chlapca nechal počas jazdy na schodíkoch. Príšerná smrť mamičky († 33): Zomrela zaseknutá v kontajneri

Jeho strýko pri spomienke, ako našiel synovca pod zadným kolesom, neudržal plač. „Všetko sa to stalo tak rýchlo. Musel som sa s traktorom pohnúť dopredu, aby som ho odtiaľ vyslobodil. Zobral som ho do rúk a utekal na farmu, do domu. Zavolali sme sanitku, ja som sa ho medzitým pokúšal oživiť,“ opisoval desivé momenty s obrovským žiaľom pán Nutter, ktorý uznal, že nechať chlapca na schodíkoch bol veľmi nebezpečný nápad.

„V tom čase som si to však nemyslel. Práca na farmách má svoje riziká. Všetci robia podobné veci, ja som mal však smolu, že sa to stalo práve mne. Dostal som veľkú príučku. Môj život to zmenilo od základov. Jediné, čo teraz môžem urobiť, je uistiť vás, že už nikdy nespravím niečo podobné,“ uviedol Brian.

Vyšetrovanie dospelo k záveru, že „Harryho smrť zapríčinila nevhodná preprava, keď štvorročný chlapec stál na bočných nástupných schodíkoch stroja, pričom neboli zohľadnené právne predpisy o rizikách, bezpečnosti a ochrane zdravia.“ Miestny koroner James Newman sa tiež zmienil o mentalite farmárskych rodín, ktoré svoje deti odmalička zapájajú do každodenných aktivít na farme.

„Harry na farme vyrastal, chcel byť jej súčasťou a chcel sa zapájať do prác, rovnako ako moje vlastné deti. Bolo to akoby jeho ihrisko. Deti na farmách sa zapájajú už od útleho veku. Taký bol aj Harry,“ zakončil svoje rozprávanie jeho strýko Brian, ktorý na túto tragédiu už pravdepodobne nikdy nezabudne.